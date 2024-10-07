Μετά το χθεσινό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΟΑΚΑ, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι θα χάσει και τα προσεχή παιχνίδια της εθνικής Πολωνίας για το Nations League.

Συγκεκριμένα, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού του, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ την τελευταία τελευταία στιγμή από το ισόπαλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Έτσι λοιπόν, ο 27χρονος τερματοφύλακας, που βρισκόταν στις κλήσεις της εθνικής του ομάδας για τα εντός έδρας παιχνίδια με Πορτογαλία (12/10) και Κροατία (15/10) στο πλαίσιο της 3ης και 4ης αγωνιστικής του Nations League αντίστοιχα. Τη θέση του στην αποστολή θα πάρει ο Κάσπερ Τρελόφσκι της Ράκοφ.

