Οι ενοχλήσεις του Ντραγκόφσκι στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού, έκαναν τον Ντιέγκο Αλόνσο να ετοιμάσει για τη μεγάλη «μάχη» με τον Ολυμπιακό, τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο πολύπειρος τερματοφύλακας των «πράσινων» θα εμφανιζόταν στα γκολπόστ της ομάδας για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα της φετινής Stoiximan Super League. Τότε, που ο Asteras AKTOR είχε καταφέρει να φύγει με τη νίκη από το ΟΑΚΑ, με το γκολ των Αρκάδων από τον Κρεσπί είναι τέτοιο που θα μπορούσε να το έχει υπολογίσει κάπως καλύτερα ώστε ν’ αποφευχθεί.

Το βράδυ της Κυριακής, 6 του Οκτώβρη, στην πρώτη φετινή «μάχη» των «αιωνίων», ο 34χρονος τερματοφύλακας εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία και την ψυχραιμία του και έκανε τους συμπαίκτες του να μείνουν απόλυτα ήσυχοι για ό,τι θα συνέβαινε μπροστά από την εστία του. Ακόμα και τη στιγμή που έκανε το μεγάλο λάθος που θα μπορούσε ν’ αποβεί μοιραίο για τον Παναθηναϊκό, ο Λοντίγκιν έλαβε τη στήριξη που θα ζητούσε κάθε τερματοφύλακας.

Μόλις πίσω του ο Ίνγκασον έδιωξε σχεδόν πάνω στη γραμμή το πλασέ του Ελ Καμπί, οι «πράσινοι» πήγαν στον τερματοφύλακά τους να τον ενθαρρύνουν και να του δείξουν πως ό,τι έγινε – έγινε και πως θα πρέπει να το ξεχάσει αμέσως και να συνεχίσει στο ματς. Έτσι κι έκανε ο Λοντίγκιν.

Δεν είναι, δα, κανένα παιδάκι. Μπαρουτοκαπνισμένος, ώριμος, σίγουρος για τον εαυτό του και φυσικά απέδειξε πόσο έτοιμος μπορεί να είναι για τη στιγμή που θα κληθεί να υπερασπιστεί εκείνος την εστία της ομάδας, αντί του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Έπιασε την κεφαλιά του Ελ Καμπί στο δεύτερο μέρος, με τον Μαροκινό να είναι αμαρκάριστος, αλλά να μη δίνει ιδιαίτερη κατεύθυνση στην μπάλα. Παρ’ όλα αυτά, ο πορτιέρε του «τριφυλλιού» έπρεπε να πέσει αμέσως αριστερά για να μπλοκάρει. Αντέδρασε πολύ σωστά με εκτίναξη πάλι προς τ’ αριστερά του σε ένα διαγώνιο σουτ από δύσκολη θέση του Μουζακίτη.

Φυσικά, νίκησε τον Γιώργο Μασούρα στο τετ-α-τετ του 91ου λεπτού. Βγήκε εξαιρετικά, έκλεισε το χώρο και το ίδιο έκανε και για τον επερχόμενο Κωστούλα που προσπάθησε να μπει στη φάση.

Μόνο χαρά δίνει στον Ντιέγκο Αλόνσο το γεγονός πως μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στον Ντραγκόφσκι και τον Λοντίγκιν για την υπεράσπιση της εστίας της ομάδας. Και αν μη τι άλλο, η κίνηση των υπόλοιπων παικτών να πάνε αμέσως πάνω στον Ρώσο τερματοφύλακα όταν εκείνος έκανε το λάθος στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι, ήταν καθοριστικής σημασίας και απόδειξη μιας προσπάθειας που γίνεται απ’ όλους, με την ίδια ένταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.