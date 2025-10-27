Λογαριασμός
Δεν πήρε εισιτήρια ο Παναθηναϊκός για το ματς με τον Ατρόμητο

Οι πράσινοι αποφάσισαν να μην πάρουν εισιτήρια για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο 

Γήπεδο

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην πάρει εισιτήρια για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, στο Περιστέρι.

Αν και υπήρξαν σκέψεις, τελικά οι «πράσινοι» δεν αιτήθηκαν εισιτήρια από την αντίπαλη ομάδα, όπως έγινε στο ματς πρωταθλήματος με τον Βόλο το ερχόμενο Σάββατο.

Θυμίζουμε ότι η πράσινη ΠΑΕ συμφώνησε να πάρει 7.000 εισιτήρια για το παιχνίδι στον Πανθεσσαλικό, όπου ο Ράφα Μπενίτεθ θα κάθεται στον πάγκο της ομάδας για τρίτο παιχνίδι. 

