Άνοδος για Σάκκαρη, πτώση για Τσιτσιπά

Η Μαρία Σάκκαρη αυτή την εβδομάδα κέρδισε δύο ακόμη θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 52 στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA). Η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, με την Ιγκα Σβιάτεκ να ακολουθεί.

Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.870 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.195

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.563

4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.887

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.183

6. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 4.350

7. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.335

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.325

9. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.319

10. Εκατερίνα Αλεξάντροβα (Ρωσία) 3.375

...

52. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.116

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέβηκε ένα ακόμη σκαλοπάτι και βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η ATP. Ο Έλληνας πρωταθλητής και πρώην Νο 3 στον κόσμο, έχει 1.625 βαθμούς. Στην κορυφή παραμένει πάντα ο Κάρλος Αλκαράθ με 11.340 βαθμούς, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο Γιανίκ Σίνερ με 10.500 βαθμούς. Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 11.340 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.500

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 6.160

4. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 4.685

5. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.580

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.935

7. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.820

8. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.685

9. Κάσπερ Ρουντ (Νορβηγία) 3.235

10. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.195

...

26. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 1.625

