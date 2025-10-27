Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι «αιώνιοι» ετοιμάζονται για μία ακόμη διπλή εβδομάδα στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει στην καρδιά της δράσης των πρώτων εντός έδρας αναμετρήσεων.

Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από την Τρίτη 28η Οκτωβρίου, στις 21.15, με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν να επιστρέψουν στις επιτυχίες περιγράφει, από το TELECOM CENTER ATHENS, ο Γιώργος Πετρίδης.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 21.15, η σκυτάλη περνά στα χέρια του Ολυμπιακού που υποδέχεται, στο Φάληρο, την Μονακό του «ερυθρόλευκου» θρύλου, Βασίλη Σπανούλη. Στη μετάδοση από το ΣΕΦ, ο Νίκος Ζέρβας.

Μετά τη λήξη όλων των αγώνων, ακούστε σχόλια και ρεπορτάζ για τα ματς των «αιωνίων», μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε... ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις!

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός – Μονακό

Οι μάχες των κορυφαίων της Euroleague, στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



