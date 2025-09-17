Ο Ολυμπιακός κάνει σε περίπου μία ώρα πρεμιέρα στο φετινό Champions League με αντίπαλο την Πάφο και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων έγιναν γνωστές.

Για τους γηπεδούχους, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον Ροντινέι και να τον χρησιμοποιήσει σε θέση δεξιού μπακ, με τους Ποντένσε και Στρεφέτσα να βρίσκονται στα άκρα της επίθεσης.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Αναλυτικά η ενδεκάδα:

Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί

Στον πάγκο: Κουράκλης, Έξαρχος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κοστίνια, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι

Η ενδεκάδα της Πάφου: Μιχαήλ, Λούκασεν, Νταβίντ Λουίς, Γκόλνταρ, Κορέια, Πέπε, Σούνγιτς, Ντράγκομιρ, Μπρούνο, Ζάζα, Ντιμάτα

Στον πάγκο: Γκόρτερ, Πέτρου, Πηλέας, Κίνα, Σέμα, Όρτιτς, Λάνγκα, Άντερσον

