Δακρυσμένος ο Μάκης Γκαγκάτσης στην Τούμπα

Στην Τούμπα για να αφήσει και αυτός ένα λουλούδι στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία βρέθηκε ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ εμφανώς συγκινημένος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Αργότερα μίλησε στις κάμερες που ήταν στο σημείο:

«Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από μικρό παιδι. Η 27/1 είναι μέρα θλίψης και πένθους για την Οικογένεια του ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι ωραία τα ευχολόγια, το να πούμε "ποτέ ξανά" πραγματικά είναι το μόνο που μπορεί να πει κάποιος, στο τέλος όμως εμείς μένουμε εδώ. Κρίμα για αυτούς που έφυγαν, κρίμα για τους συγγενείς τους που θα δουν τα παιδιά σε φέρετρα. Είναι συγκινητικός ο κόσμος του ΠΑΟΚ και όλοι οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων, αλλά και όλοι όσοι έχουν συγκλονιστεί από αυτό που έχει συμβεί», ανέφερε μεταξύ άλλων.

