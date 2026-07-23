Με το «δεξί» στη σεζόν ο Παναθηναϊκός. Στο πρώτο τους επίσημο ματς οι «πράσινοι» είχαν πολύ καλή εικόνα για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού κόντρα στην Πάκσι, το αυτογκόλ του Βάας τους «ξεκλείδωσε», ο Αντίνο έδωσε ηχηρό προβάδισμα, αλλά το πρώιμο της εποχής τους έδωσε τη νίκη με 2-1, αλλά και το προβάδισμα πρόκρισης στον Γ' προκριματικό του Conference League.



Πολύ καλή εικόνα από Τριαντάφυλλο Τσάπρα, «εγκέφαλος» στον άξονα ο Ετιέν Καμαρά, τρομερός ο Γιάγκουσιτς που έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία για το 3-0.

Εξαιρετικά τα δείγματα για την ομάδα του Νίστρουπ, βάσει της εποχής, με πολλά τρεξίματα και σωστές αντιδράσεις στα κύματα πίεσης που δέχθηκε. Πλέον το «τριφύλλι» κοιτά τη ρεβάνς της Πέμπτης (30/7) στο ΟΑΚΑ, όπου θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά.

Δείτε τα highlights του αγώνα:

To ματς:



O Παναθηναϊκός δέχθηκε ένα κύμα πίεσης στο πρώτο διάστημα της αναμέτρησης, με την Πάκσι να επιχειρεί κυρίως με πλαγιοκοπήσεις και βαθιές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας να βρει τρόπους για να απειλήσει την εστία του Πένια.



Περνώντας τα λεπτά, η ομάδα του Νίστρουπ, έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο και στο 8' δημιούργησε πολύ καλές συνθήκες για να βρει γκολ, όταν ο Γιάγκουσιτς έκανε φοβερή ντρίμπλα από τα δεξιά επιχείρησε το σουτ, η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Αντίνο που εξαπέλυσε σουτ, αλλά ο Σάλαϊ έβαλε την κόντρα διώχνωντας τον κίνδυνο.



Το τέμπο αυτό εξακολούθησε να ισχύει όταν στο 18' από μια ακόμη αντίστοιχη φάση η μπάλα έφτασε στον Κόβακς εκτός περιοχής, αυτός επιχείρησε το μονοκόμματο σουτ, αλλά αστόχησε, με τον Πένια να έχει, ωστόσο, τον έλεγχο της φάσης.



Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο 0-1 λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο Τσάπρας με φοβερή ντρίμπλα και διαγώνια, κάθετη πάσα, βρήκε τον Αντίνο στην περιοχή, ο Αργεντινός έκανε το πλασέ, αλλά ο Κόβακσιτς απέκρουσε σε κόρνερ.



Ο ρυθμός έπεσε για κάποιο διάστημα, ωστόσο ο Παναθηναϊκός είχε την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων με ωραίους συνδυασμούς και τον Καμαρά να είναι ο... μετρονόμος στο κέντρο, καθώς ήλεγχε τους χώρους.



Στο 40' ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που άξιζε. Ο Ζαρουρί έκανε την ενέργεια από τα δεξιά, σέντραρε, ο Βάας έβαλε το πόδι θέλοντας να απομακρύνει, αλλά η μπάλα πήγε στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.



Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο μέρος με σκοπό να καθαρίσει το ματς και άρχισε να απειλεί... κατά ριπάς την αντίπαλη εστία με διαδοχικές ευκαιρίες. Στο 49' Τετέι και Αντίνο συνδυάστηκαν υπέροχα, ο Αργεντινός έδωσε κάθετα στον συμπαίκτη του που στο τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα της Πάκσι αστόχησε.



Οι παίκτες του Νίστρουπ ήταν... αγριεμένοι και συνέχισαν να απειλούν την αντίπαλη περιοχή κάνοντας μαζικές επιθέσεις, όπου μια εξ αυτών, είχε... happy end! Ο Τετέι από τον άξονα επιχείρησε να βρει δεξιά τον Ζαρουρί, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό των γηπεδούχων, έφτασε στον Αντίνο που ήταν αμαρκάριστος και πλάσαρε άψογα για το 0-2 που έβαλε τις βάσεις πρόκρισης.



Λίγο μετά, ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από το 3-0 με τον Γιάγκουσιτς να φεύγει ξανά στην πλάτη της άμυνας, βγαίνοντας απέναντι από τον τερματοφύλακα, έκανε το σκάψιμο με το μυτάκι, αλλά στάθηκε άτυχος, αφού η μπάλα έφυγε άουτ.

Μετά το γκολ του Παναθηναϊκού, η Πάκσι προχώρησε σε αλλαγές οι οποίες της έδωσαν φρεσκάδα και αμεσότητα στο παιχνίδι της και στο 71' βρήκε το γκολ με το υπέροχο πλασέ του Μπόντε για το 2-1!



Οι παίκτες του Νίστρουπ είχαν αρχίσει να δίνουν χώρους στην Πάκσι η οποία απείλησε ξανά με ένα σουτ του Πέκο, που μπλόκαρε ο Πένια.



Ο Δανός τεχνικός προχώρησε σε αλλαγές και στο 81' μια εξ' αυτών άγγιξε το 1-3. Ο Πελίστρι έφυγε από τα δεξιά, πάτησε περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.



Στο 85' ο Κυριακόπουλος πήρε το ανέβασμα, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το σουτ, αλλά ο Κόβατσικ απέκρουσε!



Στα τελευταία λεπτά του ματς, ο Παναθηναϊκός διαφύλαξε το υπέρ του σκορ και παρά μια πολύ επικίνδυνη συνθήκη με ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο υπέρ της Πάκσι, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και έφυγε νικητής από την Ουγγαρία.



MVP: Πολλοί ήταν καλοί, αλλά ο Ετιέν Καμαρά ξεχώρισε. Σωστό... μηχανάκι στο κέντρο ο Γάλλος, που το μόνο του μειονέκτημα ήταν μια μικρή απάθεια που έδειχνε στις εναέριες διεκδικήσεις. Ωστόσο, είχε απόλυτη ψυχραιμία στο κέντρο και μοίραζε μαεστρικά το παιχνίδι μεταξύ άμυνας και μεσαίας γραμμής.



Οι ενδεκάδες:

Πάκσι (Μπόγκναρ): Κοβάτσικ, Σέκσαρντι (46' Γκιέρφι), Βας, Σάμπο, Λέντσερ (81' Κούζμα), Βίντεκερ, Μπάλογκ, Ζέκε, Παπ (61' Χόρβαθ), Χαν (61' Πέτο), Σάλαϊ (61' Μπόντε).



Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ντε Φράι, Τσάπρας, Καμαρά, Τσέριν (64' Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς (78' Κοντούρης), Αντίνο (69' Παντελίδης), Ζαρουρί (69' Πελίστρι), Τετέι (64' Ραστόντερ).

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