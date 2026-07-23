Ο χαρακτήρας του ΠΑΟΚ και ο σούπερ «Ντέλιας» νίκησαν αδυναμίες και Ντιναμό Κιέβου

Μάχη σώμα με σώμα είχε η πρεμιέρα του Αλέσιο Λίσι στον «ασπρόμαυρο» πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει την Ντιναμό Κιέβου μέσα στην Πολωνία και μετά κόπων και βασάνων να παίρνει ένα σπουδαίο διπλό με 3-2, για τον 2ο γύρο των προκριματικών του Europa League.

Οι Ουκρανοί πάγωσαν τους «ασπρόμαυρους» μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μπράζκο να κάνει το 1-0. Μετά από το πρώτο σοκ ήρθε η αντίδραση με τον Κωνσταντέλια να κινεί και πάλι τα νήματα για τον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας σταρ ισοφάρισε σε 1-1 στο 13’, ενώ χάρη στη δική του πίεση ο Ζαφείρης ευνοήθηκε από το λάθος της αντίπαλης άμυνας για την ολική ανατροπή στο 38’.



Τη σκυτάλη πήρε ο Σανταμαρία στο 51’ με ένα υπέροχο συρτό σουτ εκτός περιοχής. Ωστόσο η Ντιναμό μπήκε εκ νέου στη διεκδίκηση του ματς στο 77’ με τον Λόνβαϊκ να μειώνει σε 3-2, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.



Μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης ο Τάχα Άλι, ο οποίος βγήκε αναγκαστική αλλαγή στο 12’ με πρόβλημα στον ώμο.



Γκολ από τα… αποδυτήρια πανηγύρισε η Ντιναμό Κιέβου, με τους Ουκρανούς να παγώνουν τον ΠΑΟΚ από το 3ο κιόλας λεπτό. Ο Ντούμπιντσακ έκανε το γύρισμα προς την «ασπρόμαυρη» περιοχή, ο Σανταμαρία δεν πρόλαβε να κάνει το κόψιμο, παρά την προβολή του, με τον Μπράζκο να γίνεται κάτοχος της μπάλας και με ένα σουτ-δυναμίτη έγραψε το 1-0, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Παβλένκα.



Όλα στραβά και ανάποδα πήγαιναν για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, διότι στο 12ο λεπτό ο Τάχα Άλι με πρόβλημα στον ώμο αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Τάισον.



Τα σύννεφα ωστόσο πάνω από το «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο έδιωξε μονομιάς ο αστέρας της ομάδας, Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης ο Μύθου έκανε ψηλά το κλέψιμο, με τον Ζίβκοβιτς να βγάζει μία εκπληκτική κάθετη στον «Ντέλια» και αυτός με μαγικό σκάψιμο της μπάλας την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-1.



Από την ισοφάριση και μετά το παιχνίδι είχε ισορροπήσει με τον ΠΑΟΚ μάλιστα να έχει και τον έλεγχο των κινήσεων. Την υπεροχή του ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατάφερε να τη μετουσιώσει σε ακόμη ένα τέρμα, φτάνοντας και στην ολική ανατροπή, πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας μετά από μία φάση διαρκείας πίεσε την κατάλληλη στιγμή πάνω στον αμυντικό της Ντιναμό, ο οποίος άθελα του τη χάρισε στον Ζαφείρη που βρισκόταν ολομόναχος μέσα στη μικρή περιοχή. Ο Έλληνα διεθνής χαφ, χωρίς δεύτερη σκέψη, εκτέλεσε για το 2-1.



Με την έναρξη του 2ου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ πήρε αέρα δύο τερμάτων χάρη στο παρθενικό γκολ του Σανταμαρία. Στο 51ο λεπτό ο Γάλλος πήρε την μπάλα από τον Κωνσταντέλια και από πάρα πολύ μακρινή απόσταση με συρτό σουτ την έστειλε στην κάτω αριστερά γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα, ο οποίος παρά την εκτίναξη του δεν την έφτασε.



Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι και συνέχισε να πιέζει, πλησιάζοντας σε ακόμη ένα γκολ στο 75ο λεπτό. Ζίβκοβιτς και Τάισον συνεργάστηκαν υποδειγματικά με τον Βραζιλιάνο να βγάζει την κάθετη προς τον Κωνσταντέλια, με τον αντίπαλο κίπερ ωστόσο να βρίσκει απάντηση.



Η Ντιναμό κατάφερε να μπει και πάλι στη διεκδίκηση του ματς στο 77ο λεπτό. Ο Μπουγιάλσκι ενώ βρισκόταν μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, έσπασε την ιδανική στιγμή την μπάλα στον ερχόμενο Λόνβαϊκ και αυτός με ένα γλυκό πλασέ νίκησε τον Παβλένκα.



Μία ανάσα από την ισοφάριση έφτασαν οι Ουκρανοί, οι οποίοι στο φινάλε στρίμωξαν για τα καλά την ομάδα του Λίσι. Στο 82’ ο Πονομαρένκο ξεγέλασε τον Χατζηδιάκο, μπήκε μέσα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Παβλένκα. Στη συνέχεια της φάσης ο ίδιος ποδοσφαιριστής βγήκε ξανά σε θέση τετ α τετ απέναντι στον Τσέχο κίπερ και με ένα τσίμπημα της μπάλας της έδωσε τροχιά προς την εστία. Ενώ ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει την ισοφάριση, η μπάλα δεν το έκανε το χατίρι και σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι των «ασπρόμαυρων».



Λίγο έλλειψε βέβαια ο ΠΑΟΚ να βρει και τέταρτο γκολ από το πουθενά, χάρη στο ξαφνικό σουτ του Καμαρά. Ο Αφρικανός χαφ σούταρε από μακριά ξαφνιάζοντας τους πάντες, η μπάλα βέβαια χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της Ντιναμό.

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