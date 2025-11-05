Ο Μάρκο Νίκολιτς επισήμανε τις παγίδες που έχει για την ΑΕΚ η αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Σάμροκ Ρόβερς (19:45) στην OPAP Arena για το Conference League, ενώ κάλεσε τους φίλους της Ένωσης να είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους για να μην τους στερηθεί η ομάδα σε επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Αναλυτικά, ο Σέρβος προπονητής μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για:

Τη Σάμροκ Ρόβερς: «Δεν μπορώ να μιλήσω με λεπτομέρειες προφανώς. Παίζουν συνήθως με 3-5-2, σε αντίθεση με το 4-3-3 της Αμπερντίν. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μας είναι οι αντεπιθέσεις και οι στατικές φάσεις, ως ιρλανδική ομάδα. Έχουν καλή νοοτροπία, γιατί έχουν πάρει το πρωτάθλημα συνεχείς σεζόν, παίζουν στην Ευρώπη και έχουν καλή ψυχολογία. Δεν έχουν πρόβλημα να μείνουν πίσω από την μπάλα, έχουν μαχητικό πνεύμα και με υπομονή ακολουθούν το πλάνο τους».

Το αν σκέφτεται να παίξει μαζί με Πιερό και Γιόβιτς (σ.σ. ερώτηση από Ιταλό δημοσιογράφο): «Η αγαπημένη μου διάταξη είναι με δύο κλασικούς φορ, αλλά τώρα έχουμε μόνο δύο φορ υγιείς και διαθέσιμους. Είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο από την αρχή του αγώνα, αλλά μπορεί να γίνει στη διάρκεια του αγώνα. Ο τρίτος μας επιθετικός, όχι σε ιεραρχία αλλά σε ποσότητα, ο Ζίνι είναι τραυματίας, έχει αρχίσει κάποιες προπονήσεις και ελπίζω να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Όσο απουσιάζει πρέπει να βρούμε λύσεις».

Το αν είναι «παγίδα» το 6-0 με την Αμπερντίν εν όψει της Σάμροκ Ρόβερς: «Έχουν ομοιότητες οι δύο ομάδες λόγω της καταγωγής τους από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχουν και διαφορές. Η Αμπερντίν έχει άλλη διάταξη, η Σάμροκ έχει ισχυρή νοοτροπία, έχει αυτοπεποίθηση με τα συνεχή πρωταθλήματα που έχουν κατακτήσει, αλλά και εμείς παίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Κάθε φορά που παίζουμε σε αυτό το όμορφο γήπεδο, μπροστά στο κοινό μας, ανυπομονώ. Θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι όμως, ζητώ από όλους να μας υποστηρίξουν αλλά να είναι προσεκτικοί, για να τους έχουμε όλους δίπλα μας και στον τελευταίο μας αγώνα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.