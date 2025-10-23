Conference League: Βομβάρδισε την Αμπερντίν η ΑΕΚ, 6-0 με τρομερή απόδοση

Έξι γκολ, τέσσερα δοκάρια και αδιανόητες χαμένες ευκαιρίες για την ΑΕΚ, που πραγματοποίησε την καλύτερη σύγχρονη ευρωπαϊκή της εμφάνιση, με το 6-0 κόντρα στην Αμπερντίν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League να φαντάζει φτωχό.

Η Ένωση πέραν της νίκης, αύξησε κατακόρυφα και το συντελεστή τερμάτων της (7-3) που έχει τεράστια σημασία στη League Phase όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ συνέχισε τα «υπερφυσικά» αποτελέσματα που έχει με τις ομάδες από τη Σκωτία.

Είναι ιστορικό αποτέλεσμα για την Ένωση, η οποία ισοφάρισε τη μεγαλύτερη σε εύρος νίκη της στην Ευρώπη, η οποία ήταν το 2001 απέναντι στην Γκρέβενμαχερ για το Κύπελλο UEFA (αν και το 6-1 με την Πόρτο θεωρείται από τους παλιούς φίλους της ΑΕΚ μακράν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα), ενώ παράλληλα η ομάδα του Νίκολιτς έσπασε αρνητικό ρεκόρ 15 χρόνων, καθώς γεύτηκε τη χαρά της νίκης σε εντός έδρας αγώνα σε ευρωπαϊκό όμιλο ή League Phase διοργάνωσης, μετά το 2010 και το 3-1 κόντρα στη Χάιντουκ Σπλιτ.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς έξι αλλαγές συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ για να φρεσκάρει την ομάδα του. Στο 4-2-3-1 κάτω από τα γκολπόστ ξεκίνησε ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Πινέδα-Μαρίν το δίδυμο στα χαφ, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κοϊτά στο αριστερό και τον Μάνταλο πίσω από τον Πιερό.

Από την άλλη, ο Τζίμι Τέλιν παρέταξε την Αμπερντίν με 3-4-3. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Μίτοφ, με τους Ντέβλιν, Κνέστερ και Μίλνε να αποτελούν την τριάδα στα στόπερ. Ο Γένσεν δεξιός μπακ-χαφ, ο Κέσκινεν αριστερός και Σάινι με Άρμστρονγκ στον άξονα. Στην κορυφή ο Λάζετιτς, έχοντας δεξιά του τον Άουτσιτς και αριστερά τον Κάρλσον.

Η Αμπερντίν ξεκίνησε πιέζοντας ψηλά και με διάθεση να χτυπήσει στην κόντρα την ΑΕΚ, η οποία έκανε αρκετά αβίαστα λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο και έδινε την ευκαιρία στους Σκωτσέζους να φτάσουν με αξιώσεις στην περιοχή του Στρακόσα, χωρίς όμως να μπορούν να απειλήσουν. Όλα άλλαξαν στο 11’, χάρη στην εκτελεστική ικανότητα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Έχοντας βρεθεί στον άξονα, ο Κοϊτά με ένα άνοιγμα της μπάλας πέρασε εύκολα τον Σάινι και με ένα δυνατό ξερό σουτ από τα όρια της περιοχής, άνοιξε το σκορ για την Ένωση, με την μπάλα να καταλήγει στην αριστερή γωνία του Μίτοφ. Έκτοτε, δίχως υπερβολή, η ΑΕΚ έκανε ότι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο και δημιουργούσε ευκαιρίες με κάθε τρόπο. Από αντεπιθέσεις, στημένες φάσεις, συνεργασίες…

Στο 18’ και πάλι με τον Κοϊτά η ΑΕΚ έκανε το 2-0. Ο Ρότα έκοψε και ταχύτατα η Ένωση βγήκε ταχύτατα στην κόντρα με τον Ελίασον, ο Σουηδός έδωσε και πάλι στον Έλληνα μπακ που είχε κάνει κίνηση κεντρικά, εκείνος με τη σειρά του έστρωσε στον Κοϊτά που με δεξί σουτ νίκησε με τον ίδιο τρόπο τον Μίτοφ.

Η ΑΕΚ όμως δεν σταμάτησε εκεί και στο 27’ έκανε το 3-0 με τον Ελίασον. Η πίεση ψηλά από τους Μάνταλο και Πιερό απέδωσε με τον αρχηγό της Ένωσης να κλέβει την μπάλα, ο Κοϊτά έπαιξε γρήγορα στον Πινέδα, εκείνος έστρωσε στον Ελίασον που με ψύχραιμο πλασέ διαμόρφωσε το σκορ του ημιχρόνου.

Η ομάδα του Νίκολιτς βέβαια θα μπορούσε να πάει με μεγαλύτερο προβάδισμα στα αποδυτήρια, έχοντας σπαταλήσει τεράστιες ευκαιρίες. Η κεφαλιά-ψαράκι του Βίντα βρήκε το αριστερό δοκάρι του Μίτοφ, ενώ ο Πιερό πλάσαρε άουτ σε τετ-α-τετ έπειτα από βαθιά μπαλιά του Κοϊτά στην πλάτη της άμυνας και λάθος εκτίμηση από τον Ντόρινγκτον που είχε περάσει στο παιχνίδι. Ωστόσο, ο κεντρικός αμυντικός των Σκωτσέζων πήρε το αίμα του πίσω στην επόμενη φάση, σταματώντας τον Ελίασον από το να χριστεί και πάλι σκόρερ, αποσοβώντας το 4-0 πάνω στη γραμμή.

Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου έμεινε απαράλλακτη. Η ΑΕΚ κυκλοφορούσε με άνεση την μπάλα, με τους Πινέδα και Μαρίν να κάνουν πολύ καλό παιχνίδι και να έχουν άξιο συμπαραστάτη τον Μάνταλο, ενώ δεν σταμάτησε λεπτό να έχει ένταση. Κερδισμένες οι περισσότερες μονομαχίες από τους παίκτες του Νίκολιτς και λίγα λάθη.

Στο 55' ο Μαρίν έκανε το 4-0, αρχίζοντας ο ίδιος τη φάση και μέσα από... περιπέτεια τελειώνοντάς την. Ο Ρουμάνος έκανε το κλέψιμο στο κέντρο, ο Μάνταλος έστρωσε στον Πιερό που εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η μπάλα βρήκε το δοκάρι, με τον Μαρίν να έρχεται και με ένα αεροπλανικό να σκοράρει.

Το παιχνίδι... έσβησε με την ΑΕΚ να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο και μόλις ο Νίκολιτς έκανε τις αλλαγές και φρέσκαρε λίγο την ομάδα του, η Ένωση ανέβασε και πάλι στροφές, πετυχαίνοντας την ιστορική νίκη. Ο Γιόβιτς στο 81' τσίμπησε την μπάλα προ του Μίτοφ και με σουτ στον ουρανό των διχτύων έκανε το 5-0, ενώ στο 87' ο Κουτέσα δεν λάθεψε στο τετ-α-τετ και διαμόρφωσε το τελικό 6-0!

