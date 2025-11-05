Λουτσέσκου: «Θα χρειαστεί ένταση και τρεξίματα με Γιούνγκ Μπόις»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Γιούνγκ Μπόις στην 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως ουδείς στον «δικέφαλο του βορρά» θεωρεί την αναμέτρηση με τους Ελβετούς ως εύκολη για την κατάκτησης της νίκης.



«Η Γιούνγκ Μπόις είναι δυνατή ομάδα. Έχει επιθετικότητα και ένταση στο παιχνίδι της. Μπορεί να μην είναι ικανοποιημένη με όσα έχει πετύχει, αλλά δεν ισχύει ότι δεν είναι δυνατή αντίπαλος. Ο καθένας μέσα στην ομάδα αντιλαμβάνεται τη δυσκολία του παιχνιδιού. Υπάρχει συναγωνισμός καθώς όλοι θέλουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, οπότε το γεγονός πως έχουμε ένα ευρωπαϊκό ματς συν το ότι όλοι θέλουν να παίξουν, διατηρούν την απόλυτη προσοχή όλων στο ματς.

Η εμπειρία όλων των προηγούμενων ετών μάς έχει δείξει πως πρέπει να ξεχνάς αμέσως το κάθε προηγούμενο ματς όταν αγωνίζεσαι κάθε τρεις μέρες. Πρέπει να σβήνουμε το τι έχει συμβεί μετά από κάθε ματς και να εστιάζεις στην επόμενη αναμέτρηση για να είσαι επιτυχημένος» είπε ο κόουτς των Θεσσαλονικέων και συνέχισε, μη θέλοντας ν’ αποκαλύψει τα όσα μελέτησε για την προσεχή αντίπαλο της ομάδας του, ελέω και της αλλαγής προπονητή:



«Έχουμε ολοκληρωτική ανάλυση του αντιπάλου μας, γνωρίζουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι να είμαστε όλοι πειθαρχημένοι και να σεβόμαστε την ποδοσφαιρική φιλοσοφία της ομάδας μας. Είναι τα δυο κομμάτια που μας κάνουν να προετοιμαστούμε κατάλληλα».



Αναφορικά με την κόπωση και τον τρόπο διαχείρισης των παικτών του, αφού βρίσκονται σε 7ήμερο κατά το οποίο έχουν τρία ματς μετά από εκείνο με τον Πανσερραϊκό και πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, σχολίασε:



«Έχουμε τρία ματς σε 7 μέρες και είναι σημαντικό να έχουμε φρεσκάδα και στο μυαλό και στο σώμα. Δεν ξέρω πώς θα πάει το ματς με τη Γιούνγκ Μπόις, αλλά θα έχει ένταση και τρεξίματα, αφού έτσι αγωνίζονται οι Ελβετοί. Θα πρέπει να βγάλουμε πολλή ενέργεια για τη νίκη και θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό να συμβαίνει σε κάθε ματς ξεχωριστά.

Όπως έχω πει αρκετές φορές, θέλουμε να έχουμε ένα γκρουπ βασικού κορμού, 18-19 παικτών, που θα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την κατάλληλη συγκρότηση και την πνευματική φρεσκάδα για κάθε ματς. Αυτές τις μέρες είχαμε προβλήματα με ιώσεις και τραυματισμούς, οπότε τώρα είναι σημαντικό το ότι αρχίζουμε να έχουμε όλους υγιείς και να έχουμε επιλογές για τα ματς».



Για τα σερί ματς εντός έδρας στην Ευρώπη και τη σημασία τους για την πρόκριση, είπε: «Βλέπουμε μόνο το ματς της Πέμπτης. Το ενδιαφέρον και η προσοχή μας είναι σε αυτό το ματς. Ναι, περιμένω μεγάλη στήριξη και τρομερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο στην Τούμπα. Όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για τον στόχο μας. Θα είναι ιδανικό να συνεχίσουμε στον δρόμο των νικών».



Για τον Γιακουμάκη και τους υπόλοιπους νέους της ομάδας: «Είναι επαγγελματίες, θα πρέπει να δίνουν τα πάντα στο γήπεδο, θα πρέπει να έχουν τη νοοτροπία της μάχης σε κάθε διαφορετικό ματς. Εμείς δείχνουμε σε όλα τα παιδιά τεράστιο σεβασμό και ως άνθρωποι και ως επαγγελματίες και εξαρτάται μετά από το κάθε παιδί και τον χαρακτήρα του να έχει τεράστια θέληση να είναι όντως ενεργό και σημαντικό κομμάτι του γκρουπ. Εγώ έχω την υποχρέωση να είμαι σωστός μαζί τους, βάσει των όσων βλέπω εγώ. Γιατί πάντοτε υπάρχει και η εκδοχή των υπόλοιπων. Εγώ φροντίζω για το καλύτερο για την ομάδα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.