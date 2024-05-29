Conference League: Με Ιμπόρα κι Ορτέγκα η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον τελικό

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον τελικό του Conference League ενάντια στη Φιορεντίνα.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν προχώρησε σε κάποια έκπληξη, με τους Ορτέγκα και Ιμπόρα να παίρνουν θέση από την αρχή στην OPAP Arena.
Στο τέρμα θα βρεθεί ο Τζολάκης, με Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και τον Αργεντινό στην άμυνα.
Τριάδα στα χαφ ο Ισπανός μέσος με τον Έσε και τον Τσικίνιο, ενώ Ποντένσε και Φορτούνης θα βρεθούν στα άκρα της επίθεσης – της οποίας θα ηγηθεί ο Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Ιμπόρα, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Φορτούνης, Ελ Κααμπί
Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Παπαδούδης, Όρτα, Ελ Αραμπί, Αλεξανδρόπουλος, Κίνι, Μασούρας, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Ρίτσαρντς, Αποστολόπουλος, Ντόη
