Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τελικός Conference League: Με Ιμπόρα και Ορτέγκα η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον τελικό του Conference League με τη Φιορεντίνα.  

Conference League: Με Ιμπόρα κι Ορτέγκα η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον τελικό

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον τελικό του Conference League ενάντια στη Φιορεντίνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν προχώρησε σε κάποια έκπληξη, με τους Ορτέγκα και Ιμπόρα να παίρνουν θέση από την αρχή στην OPAP Arena.

Στο τέρμα θα βρεθεί ο Τζολάκης, με Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και τον Αργεντινό στην άμυνα.

Τριάδα στα χαφ ο Ισπανός μέσος με τον Έσε και τον Τσικίνιο, ενώ Ποντένσε και Φορτούνης θα βρεθούν στα άκρα της επίθεσης – της οποίας θα ηγηθεί ο Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Ιμπόρα, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Φορτούνης, Ελ Κααμπί
Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Παπαδούδης, Όρτα, Ελ Αραμπί, Αλεξανδρόπουλος, Κίνι, Μασούρας, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Ρίτσαρντς, Αποστολόπουλος, Ντόη

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Conference League Ολυμπιακός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark