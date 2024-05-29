Λογαριασμός
Η Φενέρ κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Μπόλντγουιν

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η Φενέρμπαχτσε έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Γουέιντ Μπόλντγουιντ, ο οποίος φέρεται να ενδιαφέρεται ζεστά με την προοπτική της μεταγραφής αυτής!  

Έτοιμη να ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη μεταγραφική της ενίσχυση για την επόμενη σεζόν είναι η Φενέρ!

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που αναμένεται να χάσει τον Νικ Καλάθη, ψάχνει ενίσχυση στην περιφέρεια και φέρεται να κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Γουέιντ Μπόλντγουιν!

Την είδηση αποκάλυψε ο έγκυρος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο οποίος μάλιστα αναφέρει πως ο γκαρντ της Μακάμπι βλέπει πολύ θετικά την προοπτική αυτή, ψάχνοντας τρόπο να λύσει το συμβόλαιό του με την ισραηλινή ομάδα ώστε να υπογράψει στη Φενέρ.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Μακάμπι, καθώς μέτρησε 17,7 πόντους, 2,7 ριμπαόυντ και 5 ασίστ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

