Επίσημα νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου ο Κομπανί

Νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου είναι με κάθε επισημότητα ο Βενσάν Κομπανί, με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν την έναρξη τη συνεργασία τους με τον Βέλγο έως το καλοκαίρι του 2027  

Νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο Βενσάν Κομπανί!
Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον 38χρονο Βέλγο, ο οποίος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Άντερλεχτ και αποχώρησε μετά από δύο σεζόν στην Μπέρνλι, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιό διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2027!

Έτσι, ο Κομπανί αντικαθιστά τον Τόμας Τούχελ και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπάγερν, στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή του γερμανικού ποδοσφαίρου μετά τη φετινή αποτυχία.

«Ανυπομονώ για αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή που θα δουλέψω για αυτόν τον σύλλογο. Σαν προπονητής, πρέπει να υποστηρίζεις το τι χαρακτήρας είσαι. Λατρεύω οι ομάδες μου αν έχουν την μπάλα και να είναι δημιουργικές, με επιθετικότητα και θάρρος στο χορτάρι. Ανυπομονώ να δουλέψω με τους ποδοσφαιριστές για να χτίσουμε την ομάδα. Αν τα θεμέλια είναι σωστά, θα έρθουν οι επιτυχίες», δήλωσε ο νέος τεχνικός της Μπάγερν.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μπάγερν Μονάχου
