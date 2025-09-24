Κύπελλο: Η ΑΕΚ κέρδισε (2-1) Παναιτωλικό και... Καλοσκάμη

Η ΑΕΚ συνέχισε με το απόλυτο στο Κύπελλο, επικρατώντας 2-1 του Παναιτωλικού για τη 2η αγωνιστική της League Phase, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Καλοσκάμη που είχε ασίστ και γκολ.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Εκτεταμένο ροτέισον από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος παρέταξε την ΑΕΚ με 4-2-3-1 και 9 αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ Novibet. Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Μπρινιόλι, με τους Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί και Πενράις να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Γκρούγιτς με Μάνταλο το δίδυμο στα χαφ, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Καλοσκάμη στο αριστερό και τον Ζοάο Μάριο πίσω από τον προωθημένο Πιερό.

Από την άλλη, ο Παναιτωλικός ξεκίνησε και αυτός με 4-2-3-1, με τον Γιάννη Πετράκη να παρατάσσει την ομάδα του με τον Ζίβκοβιτς κάτω από τα γκολπόστ, ενώ την τετράδα της άμυνας συνέθεσαν από τα δεξιά προς τα αριστερά οι Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Μανρίκε. Κοντούρης-Κόγιτς στα χαφ, με τον Ενκολόλο στο δεξί «φτερό», τον Μίχαλακ στο αριστερό και τον Ματσάν πίσω από τον Άλεξιτς.

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε με πολλή ενέργεια στο παιχνίδι και παρά τις πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα οι παίκτες της είχαν πολύ καλή επικοινωνία. Γκρούγιτς και ιδιαίτερα Μάνταλος είχαν οργανωτικό ρόλο, ενώ από τα πρώτα λεπτά φάνηκε και η διάθεση της Ένωσης να χτυπήσει από τα δεξιά, εκεί όπου ο Ελίασον πήγαινε στο ένας εναντίον ενός.

Η πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ ήρθε στο 10ο λεπτό, με τον Πενράις να παίζει με το κεφάλι στον χώρο για τον Ζοάο Μάριο έπειτα από βολέ του Μπρινιόλι, ο Πορτογάλος του γύρισε την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής, αλλά το σουτ του Σκωτσέζου με το δεξί δεν βρήκε στόχο. Στο 22’ ο Ζοάο Μάριο έπειτα από ωραία συνεργασία Μάνταλου-Ελίασον βρέθηκε στην περιοχή, έκανε την προσποίηση και το τελείωμα, το οποίο, όμως, κόντραρε και δεν βρήκε εστία.

Με τον Μάνταλο σε… κέφια και τη δεξιά πλευρά της ΑΕΚ να αποτελεί μόνιμη πηγή κινδύνων, δεν άργησε να έρθει και το γκολ. Ο Μάνταλος μέσα από την περιοχή και δεξιά έκανε τη σέντρα, ο Καλοσκάμης πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Πιερό ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι έκανε με το κεφάλι το 1-0 για την Ένωση.

Ο Παναιτωλικός αδυνατούσε να ματσάρει την ένταση της ΑΕΚ και να κρατήσει μπάλα, με τον Πετράκη να κάνει αλλαγή πριν το ημίχρονο και να περνάει τον Μπουχαλάκη στη θέση του Κόγιτς. Μάλιστα, ο Έλληνας έμπειρος κεντρικός μέσος έκανε και το πρώτο σουτ των Αγρινιωτών στο 44’, το οποίο μπλόκαρε ο Μπρινιόλι.

Ένα λεπτό πριν οδηγηθούν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, η ΑΕΚ πέτυχε και δεύτερο τέρμα με τον Καλοσκάμη! Μια φάση που ξεκίνησε από τον ίδιο, όταν και πέρασε κάθετα στον Γκρούγιτς, του οποίου το γύρισμα κόντραρε και πήγε στον Ζοάο Μάριο. Ο Πορτογάλος είχε πλάτη στην εστία και έστρωσε στον Καλοσκάμη, που ωραίο πλασέ σημάδεψε την αριστερή γωνία του Ζίβκοβιτς για το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός βγήκε με πολύ περισσότερη ένταση και ενέργεια στο παιχνίδι του, καταφέρνοντας όχι μόνο να κρατήσει την μπάλα, αλλά και να στήσει και συνεργασίες, από την πλευρά του Οντουμπάτζο κυρίως. Στο 60’ ο Ματσάν πάτησε στον Μίχαλακ, ο οποίος μέσα από την περιοχή σούταρε στην αγκαλιά του Μπρινιόλι.

Στο 72’ ο Παναιτωλικός και έχοντας πάρει αυτοπεποίθηση και έχοντας μεταφέρει το παιχνίδι στο μισό της ΑΕΚ, έχασε τεράστια ευκαιρία να μειώσει, όταν ο Μπρινιόλι σταμάτησε αρχικά το σουτ Ενκολόλο από πλάγια θέση και ο Βίντα στη συνέχεια το σουτ του Ματσάν.

Μια απίθανη ευκαιρία σπατάλησε και ο Λούκα Γιόβιτς που είχε περάσει στο ματς, όταν στο 76' πήρε το ριμπάουντ μετά από την απόκρουση του Ζίβκοβιτς στην κεφαλιά του Βίντα, αλλά σε κενή εστία σημάδεψε το δοκάρι, βρίσκοντας την μπάλα με το καλάμι.

Ο Παναιτωλικός συνέχισε να πιέζει και με τη συμπλήρωση του 90ου λεπτού κέρδισε πέναλτι, για χέρι του Βίντα στην προσπάθεια να απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Αγκίρε ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι μείωσε σε 2-1, ωστόσο, δεν υπήρχε χρόνος για κάτι παραπάνω, με την ΑΕΚ να κάνει το 2/2 στο Κύπελλο και τον Παναιτωλικό να μένει χωρίς βαθμό.

MVP: Αναμφίβολα ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Είχε ασίστ, γκολ, έπαιζε γρήγορα και έδειξε ότι μπορεί να συνδυαστεί με τους συμπαίκτες του, ενώ δεν δίστασε να πάει στο ένας εναντίον ενός όποτε του δόθηκε η ευκαιρία. Η ευχάριστη έκπληξη της βραδιάς!

Η «σφυρίχτρα»: Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης είχε μια μέτρια διαιτησία, προκαλώντας εκνευρισμό με τις αποφάσεις του. Δεν έκανε κάποιο καίριο λάθος, αφού είδε και το χέρι του Βίντα στο πέναλτι του Παναιτωλικού, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις σφύραγε άσκοπα σταματώντας τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63' Μαρίν), Καλοσκάμης, Ελίασον (63' Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (85' Κουτέσα), Πιερό (63' Γιόβιτς)

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης (79' Αγκίρε), Κόγιτς (38' Μπουχαλάκης), Μίχαλακ (79' Εστεμπάν), Ματσάν (87' Νικολάου), Ενκολόλο, Άλεξιτς (79' Σμυρλής).

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Χρήστος Κορώνας,

Τέταρτος: Νικόλας Γεωργόπουλος

VAR: Σπύρος Ζαμπαλάς, Δημήτρης Μόσχου

