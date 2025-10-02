Η ΑΕΚ μπαίνει ξανά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, αυτήν τη φορά στο Conference League -για πρώτη φορά στην ιστορία της- και φιλοξενείται από την Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00, sport-fm.gr, CosmoteTV, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Η Ένωση ανοίγει το σκορ νωρίς, στο 7', με σουτ έξω από την περιοχή του Κουτέσα, μετά από κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέγει τον Γκρούγιτς στα χαφ, διατηρώντας παράλληλα τους Πινέδα και Μαρίν στο αρχικό σχήμα, με τον Ρουμάνο να είναι πιθανότατα ο παίκτης πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς.

Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Στρακόσα, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Πήλιο στο αριστερό και τους Μουκουντί-Ρέλβας στα στόπερ. Γκρούγιτς μαζί με τον Πινέδα -πιθανότατα- στα χαφ, με τον Ελίασον να παίρνει θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Μαρίν πίσω από τον Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκρούγιτς, Πινέδα, Ελίασον, Μαρίν, Κουτέσα, Γιόβιτς.



