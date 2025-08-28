Λογαριασμός
Europa League: ΠΑΟΚ - Ριέκα 2-0 (ημίχρονο) - Live η εξέλιξη του αγώνα

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» άνοιξε το σκορ στο 12' με τον Μειτέ - Ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματά του στο 25' με τον Κωνσταντέλια

UPDATE: 20:56
ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ριέκα θέλοντας να ανατρέψει την ήττα, 1-0, στην Κροατία για να περάσει στη League Phase του Europa League, με την ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να γίνεται γνωστή.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Παβλένκα στο τέρμα, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Μεϊτέ και Οζντόεφ θα βρεθούν στον άξονα, με τους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς πίσω από τον Τσάλοφ.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ live την εξέλιξη του αγώνα

Η ενδεκάδα

Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Πέλκας, Τάισον, Ιβανούσετς, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Χατσίδης

Η ενδεκάδα της Ριέκα

Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας, Όρετς, Μέναλο, Γιάνκοβιτς, Φρουκ

Στον πάγκο: Κόβατς, Τοντόροβιτς, Κίτιν, Τσοπ, Ρουκάβινα, Γκόζακ, Ιλίνκοβιτς, Θάτσι, Μπογκόγεβιτς, Χούσιτς, Γιούριτς

