Σάκκαρη από τα παλιά, προκρίθηκε με τρομερή εμφάνιση στις «32» του US Open!

Το ταξίδι της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open συνεχίζεται!

Το απόγευμα της Πέμπτης η Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση βγαλμένη από τα... παλιά, επικρατώντας άνετα με 2-0 σετ (6-3, 6-1) της Άννα Μπόνταρ μετά από μόλις 77 λεπτά αγώνα και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam!

Η Μαρία κυριάρχησε απόλυτα στο κορτ έναντι της Μαγυάρας αθλήτριας Νο. 97 του κόσμου, καταφέρνοντας να κάνει μπρέικ στα έξι από τα συνολικά οκτώ σέρβις γκέιμ της αντιπάλου της!

Κάπως έτσι, η 30χρονη τενίστρια προκρίθηκε στους «32» ενός Grand Slam για πρώτη φορά μετά από το Wimbledon του 2024, διεκδικώντας πλέον την πρόκριση στον 4ο γύρο ενός εκ των κορυφαίων τουρνουά παγκοσμίως μετά από τρία χρόνια και το Αυστραλιανό Open!

Στον επόμενο γύρο, η Σάκκαρη περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Χαντάντ Μάια (Νο.22)-Βικτόρια Γκόλουμπιτς (Νο.72).

