Champions League: Μυθική πεντάρα της Γαλατά στη Γιουβέντους και φουλ για πρόκριση

Από την Πόλη έρχεται και βλέπει… πρόκριση στους «16». Η φοβερή και τρομερή Γαλατάσαραϊ έφερε τούμπα τη Γιουβέντους που είχε προηγηθεί με 2-1 στο ημίχρονο, επικράτησε με το εμφατικό 5-2 και πήρε προβάδισμα για να βρεθεί στην επόμενη φάση του Champions League.

Μυθικά πράγματα στο κατάμεστο και καυτό «Rams Park», με τους Τούρκους να κάνουν φύλλο και φτερό με φοβερή εμφάνιση στο δεύτερο μέρος τους Ιταλούς και να τους υποχρεώνουν σε μια από τις πιο βαριές ήττες τους στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, οι «μπιανκονέρι» βρίσκονται πλέον στα σχοινιά και αναζητούν μια απίστευτη ανατροπή στη ρεβάνς του Τορίνο, όπου θα στερηθούν τον Καμπάλ που αποβλήθηκε με δύο κίτρινες σε διάστημα επτά λεπτών και τον Καμπιάζο που συμπλήρωσε κάρτες.

Η Γαλατά μπήκε φουριόζα στο ματς, έχοντας πάρει ώθηση από την εξέδρα και κατάφερε να προηγηθεί στο 15’ όταν ο Γκάμπριελ Σάρα εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα για να εκτελέσει τον Ντι Γκρεγκόριο για το 1-0. Ωστόσο, με τη σέντρα οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων κόπασαν, μιας και η Γιουβέντους κατάφερε να φέρει το σκορ στα ίσα με τον Κουπμάινερς να παίρνει το ριμπάουντ από την επέμβαση του Τσακίρ για το 1-1. Ο Ολλανδός χαφ χτύπησε ξανά στο 32ο λεπτό, όταν συνδυάστηκε άψογα με τον ΜακΚένι και έπιασε φοβερό σουτ που κατέληξε στο «Γ» της αντίπαλης εστίας για το 2-1 των «μπιανκονέρι», με το σκορ να παραμένει ως το φινάλε του ημιχρόνου.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος, δείχνοντας αποφασισμένοι για μια μεγάλη ανατροπή. Το κατάφεραν μέσα σε ένα εκρηκτικό τέταρτο, με τον Νόα Λανγκ αρχικά στο 49’ να φέρνει το σκορ σε απόλυτη ισορροπία, ενώ ο Σάντσες μετά την εκτέλεση φάουλ του Σάρα υπέγραψε την ανατροπή (3-2).

Ωστόσο, το ματς είχε ακόμη μπόλικο ψωμί. Ο Καμπάλ κατάφερε να δεχτεί δύο κίτρινες κάρτες, σωστά, από τον Μάκελι σε διάστημα οκτώ λεπτών και άφησε τη Γιουβέντους με παίκτη λιγότερο από το 67’. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι «μπιανκονέρι» να δεχτούν τρομερή πίεση, αλλά και δύο ακόμη γκολ, συμμετέχοντας έτσι στο… πάρτι της Γαλατάσαραϊ.

Με τον Οσιμέν να σερβίρει και τον Λανγκ να σκοράρει για δεύτερη φορά στον αγώνα στο 75’ και τον Μποέι να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 85ο λεπτό, μετά τη δεύτερη ασίστ του Νιγηριανού στράικερ για το τελικό 5-2.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.