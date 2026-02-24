Απίστευτη είναι η ανταπόκριση του κόσμου της ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση για την 23η αγωνιστική της Super League με αντίπαλο τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς μέσα σε λίγες μόλις ώρες εξαντλήθηκαν τα πρώτα 8.000 εισιτήρια που τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων.

Η διάθεση ξεκίνησε το μεσημέρι και η ζήτηση ήταν τεράστια, με τους φίλους της Ένωσης να εξαφανίζουν τα διαθέσιμα εισιτήρια που αφορούσαν τις αρχικές θύρες του γηπέδου!

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, αναμένεται να ανοίξουν επιπλέον θύρες στο Πανθεσσαλικό, με νέα εισιτήρια να τίθενται προς πώληση το επόμενο διάστημα, ώστε να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση.

Πηγή: skai.gr

