Σε φάση εντατικών διαβουλεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μπαίνουν οι συνομιλίες, καθώς ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία προχωρούν σε τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Ουκρανό πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι τα έγγραφα της συμφωνίας βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Όπως ανέφερε, η διήμερη συνάντηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο. Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας είναι «σχεδόν έτοιμα».

Όπως ανέφερε, οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας εργάζονται για τον τερματισμό της σύγκρουσης «σχεδόν κάθε μέρα».

«Η Ουκρανία εργάζεται με πλήρη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα, και αυτό φέρνει αποτελέσματα. Και η Ρωσία πρέπει επίσης να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει αυτή την επιθετικότητα», πρόσθεσε.

Κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ουκρανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς την Ευρώπη για την αδράνειά της απέναντι στη Ρωσία και την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την Ευρώπη για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «όταν ήρθε η ώρα» να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας, η σχετική απόφαση «μπλοκαρίστηκε».





Όπως είπε, δεν έχει υπάρξει «καμία ουσιαστική πρόοδος» στη δημιουργία ειδικού διεθνούς δικαστηρίου για τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, παρά τις «πολλές συναντήσεις» που έχουν πραγματοποιηθεί. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα αν πρόκειται για ζήτημα «χρόνου ή πολιτικής βούλησης».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις προσπάθειες που καταβάλλονται σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και, σε συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την ανάπτυξη δυνάμεων.

«Όλοι είναι πολύ θετικοί, αλλά… πάντα υπάρχει ένα “αλλά”», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Χρειάζεται όμως το τελικό στήριγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις απαραίτητες «εγγυήσεις».

«Γιατί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να σταματήσει τα τάνκερ του σκιώδους στόλου και να κατασχέσει πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν το κάνει;» διερωτήθηκε.

Την ίδια ώρα, όπως πρόσθεσε, το πετρέλαιο που μεταφέρεται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών συνεχίζει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Αν ο Πούτιν δεν έχει χρήματα, δεν υπάρχει πόλεμος για την Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Ουκρανός ηγέτης υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται τις δικές της ένοπλες δυνάμεις, αντί να βασίζεται στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι «κανείς δεν έχει δει τη Συμμαχία να δρα στην πράξη».

Όπως είπε, το ΝΑΤΟ υπάρχει «χάρη στην πεποίθηση» ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν. «Τι γίνεται όμως αν δεν το κάνουν;» διερωτήθηκε.

Μιλώντας για την άμυνα της Ευρώπης, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να κινούνται, επενδύοντας περισσότερα στην ασφάλεια.

«Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της», τόνισε, προσθέτοντας ότι πολλές χώρες δεν τήρησαν τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 2,5% του ΑΕΠ μέχρι τη στιγμή που πιέστηκαν από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Τι μήνυμα στέλνει αυτό στον Βλαντίμιρ Πούτιν, τι μήνυμα στέλνει στην Κίνα;» διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η αποστολή 40 στρατιωτών για την προστασία της Γροιλανδία δεν πρόκειται να κάνει τη διαφορά.

«Η Ουκρανία έχει τα μέσα να προστατεύσει τη Γροιλανδία», είπε χαρακτηριστικά. «Ξέρουμε πώς να πολεμάμε εκεί. Θα λύναμε το πρόβλημα αν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν είμαστε».

Επανερχόμενος στο ζήτημα του Ιράν, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τους παγκόσμιους ηγέτες ότι δεν επιθυμούν να επεκτείνουν τη στήριξή τους προς τους Ιρανούς πολίτες «και τη δημοκρατία που χρειάζονται».

«Όταν αρνείσαι να βοηθήσεις ανθρώπους που αγωνίζονται για την ελευθερία τους, οι συνέπειες επιστρέφουν — και είναι πάντα αρνητικές», τόνισε.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη Λευκορωσία, σημειώνοντας ότι η Ρωσία μπόρεσε να αναπτύξει πυραύλους στο έδαφός της λόγω του τρόπου διακυβέρνησης της χώρας.

«Οι πύραυλοι δεν είναι απλώς για διακόσμηση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε παρόμοια θέση όσον αφορά τη Γροιλανδία, πιστεύοντας ότι «κάποιος άλλος» θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, προειδοποίησε, η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζει να λειτουργεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέχισε την κριτική του, κατηγορώντας την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ότι απέτυχαν να σταματήσουν εταιρείες που πωλούν εξαρτήματα πυραύλων στη Ρωσία.

«Η Ευρώπη δεν λέει τίποτα, η Αμερική λέει σχεδόν τίποτα — και ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ζητώντας περισσότερη στήριξη, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στα όρια της διπλωματικής γραμμής που, όπως είπε, του ζητείται να τηρεί.

«Μας συμβουλεύουν να μην αναφέρουμε τους Tomahawk», εξήγησε, σημειώνοντας ότι του έχει ειπωθεί πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να «χαλάσει το κλίμα» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, όπως τόνισε, στην Ευρώπη υπάρχουν «ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες» που εμποδίζουν τον ειλικρινή διάλογο και την αναζήτηση λύσεων.

«Αντί να εξελιχθεί σε μια πραγματικά παγκόσμια δύναμη, η Ευρώπη παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων», κατέληξε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν πρόκειται να αλλάξει».

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι από την Ευρώπη, αλλά όχι για την Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν Ευρωπαίοι που είναι «πραγματικά ισχυροί», προσθέτοντας όμως ότι «πάντα χρειάζονται κάποιον άλλον να τους πει για πόσο καιρό πρέπει να αντέξουν».

«Έτσι δεν λειτουργούν οι μεγάλες δυνάμεις», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμη ότι «η Αμερική αλλάζει στάση», αλλά «κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς». Όπως είπε, «οι εξελίξεις τρέχουν γρήγορα — πώς μπορεί η Ευρώπη να συμβαδίσει με αυτό;».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σήμερα «είναι προκλήσεις για τον ίδιο τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής».

Πηγή: skai.gr

