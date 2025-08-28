Conference League: Η ΑΕΚ 2-0 την Άντερλεχτ, μεγάλη πρόκριση στη League Phase

Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία στο καμίνι της OPAP Arena επικρατώντας 2-0 της Άντερλεχτ και προκρίθηκε για πρώτη φορά στη League Phase του Conference League.

Έναν... άθλο ολοκλήρωσε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία έκανε 3/3 προκρίσεις αυτό το καλοκαίρι χωρίς μάλιστα να έχει ήττα! Ασταμάτητοι και γεμάτοι ενέργεια οι παίκτες της Ένωσης κόντρα στους Βέλγους, αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό να πάρουν την πρόκριση.

Φοβερός για ακόμα ένα ματς ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος... κατάπιε χιλιόμετρα και μαζί με τον Πινέδα καθοδηγούσαν την ομάδα. Δεν υστέρησε κανείς, με τους Κοϊτά και Κουτέσα να πετυχαίνουν δύο πανέμορφα γκολ.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε το 4-2-3-1 και τον Στρακόσα κάτω από τα γκολπόστ, με τον Ρότα να ξεκινά στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Πήλιο στο αριστερό και τους Μουκουντί-Ρέλβας στα στόπερ. Ο Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα, με τον Ελίασον να παίρνει θέση στο δεξί φτερό, τον Κουτέσα στο αριστερό και τον Κοϊτά πίσω από τον προωθημένο Πιερό.

Ανάλογη προσέγγιση και από τον Μπέσνικ Χάσι, ο οποίος παρέταξε την Άντερλεχτ με 4-2-3-1. Ο Κούζεμανς ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Μααμάρ, Χέι, Κάνα και Οζκάν να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Ντε Κατ και Λανσάνα στον άξονα, με τον Ουέρτα στα δεξιά της επίθεσης, τον Ανγκούλο στα αριστερά και τον Τοργκάν Αζάρ σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ντόλμπεργκ.

Το ματς:

Η Ένωση μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια και από τα πρώτα λεπτά έθεσε η ίδια τον ρυθμό, λαμβάνοντας και την στήριξη της ΟPAP Arena που έδινε ενέργεια. Οι παίκτες του Νίκολιτς πήγαιναν πρώτοι στην μπάλα, κέρδιζαν τις περισσότερες μονομαχίες και έδειχναν αυταπάρνηση σε κάθε φάση.

Η πρώτη φάση ήρθε στο 6’ με μακρινό σουτ του Κοϊτά, ενώ στο 9’ ο Μαρίν δεν μπόρεσε να βρει καλά την μπάλα μέσα από την περιοχή έπειτα από το γύρισμα του Ρότα. Η ΑΕΚ περίμενε την Άντερλεχτ στα 2/3 του γηπέδου και έστηνε παγίδες όταν οι Βέλγοι προσπαθούσαν να παίξουν κάθετα, γεγονός που τη βοηθούσε να κλέβει μπάλες και να βγαίνει ταχύτατα στην αντεπίθεση.

Στο 24’ και έπειτα από κλέψιμο του Πινέδα στον Ντε Κατ, ο Πιερό καθυστέρησε να εκτελέσει μέσα από την περιοχή και ο Χέι του έβαλε την κόντρα και έδιωξε. Ωστόσο, η επόμενη φορά που η Ένωση, ήταν καταλυτική. Ο Ρότα βγήκε μπροστά από τον Ανγκούλο, ο Ελίασον έγινε κάτοχος της μπάλας και έπαιξε γρήγορα στον Κοϊτά, ο οποίος έπιασε ένα ξερό σουτ έξω από την περιοχή και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κούζεμανς. Η ΑΕΚ είχε και άλλη ευκαιρία στο πρώτο μέρος, αλλά ο Πιερό δεν βρήκε εστία από ευνοϊκή θέση.

Ο Χάσι έκανε πιο επιθετική την ομάδα του με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους με τριπλή αλλαγή, κάτι όμως που έσπευσε να εκμεταλλευτεί αμέσως η ΑΕΚ. Ο Κουτέσα συνέκλινε από τα αριστερά και παράλληλα με το τέρμα, έκανε το δυνατό σουτ και νίκησε τον Κούζεμανς στην αριστερή του γωνία για το 2-0.

Έκτοτε η Άντερλεχτ πήρε την μπάλα και έκλεισε την Ένωση στο δικό της μισό, ωστόσο, δεν είχε ποτέ τον έλεγχο πραγματικά. Η ΑΕΚ έκλεινε καλά τους χώρους και περίμενε υπομονετικά σε χαμηλά μέτρα, με την τετράδα της άμυνας να είναι απροσπέλαστη και να βγαίνει νικήτρια στις περισσότερες των μονομαχιών.

Η πρώτη καλή και ουσιαστική ευκαιρία των Βέλγων ήρθε στο 71', όταν μετά από σέντρα του Αουγκούστινσον ο Ντόλμπεργκ πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα. Τα σουτ των Λανσάνα και Μπερτατσίνι από μακριά δεν ήταν ικανά να απειλήσουν τον γκολκίπερ της ΑΕΚ, με την Ένωση να χάνει μεγάλη ευκαιρία με τον Πενράις στο τέλος για το 3-0 και να βάλει το κερασάκι στην τούρτα της πρόκρισης.

MVP: Απλά φοβερός. Ένα «μηχανάκι» στα χαφ της ΑΕΚ που δεν σταμάταγε να τρέχει. Πάρα πολλά χιλιόμετρα και κερδισμένες μονομαχίες, έχοντας παράλληλα και σημαντικό ρόλο στη δημιουργία.

