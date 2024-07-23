Αθανασίου: «Πρώτα η Μπότεφ μετά ο Άγιαξ - Χτυπάει και αλλού για εξτρέμ ο Παναθηναϊκός»

Τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Αθανασίου.

Ο ρεπόρτερ αναφέρθηκε αρχικά στην κλήρωση για τον 3ο προκριματικό του Europa League, όπου το «τριφύλλι» θα κληθεί, αν περάσει, φυσικά, την Μπότεφ, να παίξει με τον νικητή του Άγιαξ-Βοϊβοντίνα, άρα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, με τους Ολλανδούς.

Όπως είπε, «ο Παναθηναϊκός πήρε το χειρότερο δυνατό ζευγάρι, αλλά σε πρώτη φάση πρέπει να αποκλείσει την Μπότεφ. Επίσης θεωρώ ότι ο Άγιαξ δεν θα περάσει εύκολα με τους Σέρβους, ενώ δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα, που πριν από μερικά χρόνια έπαιζε τρομερό ποδόσφαιρο και έκανε μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες. Βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Και φυσικά, αν ο Παναθηναϊκός παίξει, τελικά, με τον Άγιαξ, δεδομένα θα είναι και εκείνος σε καλύτερη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα».

Από εκεί και πέρα υπογράμμισε ότι σήμερα (23/07) αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Πέμπτης (25/07), με την Μπότεφ, και πρόσθεσε ότι το «τριφύλλι» θα πάρει κανονικά εισιτήρια για τη ρεβάνς στη Βουλγαρία, περίπου 1000.

Τέλος, αναφέρθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη και στο μεγάλο ερώτημα για το πότε θα μπει σε ολόκληρο το πρόγραμμα προπονήσεων, ενώ για τα μεταγραφικά σημείωσε ότι «αν γίνει κάτι άμεσα, αν, δηλαδή, προχωρήσει τώρα μέσα στην εβδομάδα κάποια περίπτωση ο Παναθηναϊκός για εξτρέμ, δεν φαίνεται να είναι ούτε ο Πελίστρι ούτε ο Ζότα».

