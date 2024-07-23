Λουτσέσκου: «Όνειρο το Champions League, αλλά… βήμα-βήμα»

«Βήμα-βήμα», ήταν το σύνθημα που έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου εν όψει της προσπάθειας του ΠΑΟΚ να φτάσει στην League Phase του Champions League, πριν από το πρώτο ματς με την Μπάνια Λούκα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο.



«Θα ήμουν υποκριτής αν έλεγα πως το μυαλό μας δεν είναι εκεί. Είναι ένα όνειρο, αλλά μπροστά μας έχουμε έναν προκριματικό γύρο, απέναντι σε μια πρωταθλήτρια της χώρας της και θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Να προκριθούμε, να διασφαλίσουμε την Ευρώπη και μετά να προχωρήσουμε. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν ομάδες που έχουν συνηθίσει να παίρνουν τίτλους στη χώρα τους κι έτσι έχουν φτιάξει μια νοοτροπία νικητή. Και υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν πάρει πολλά τρόπαια και δεν έχουν αυτή τη νοοτροπία. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η Νάπολι, καλή ομάδα, με δυνατότητες, αλλά μετά το πρωτάθλημα που πήραν πέρσι τερμάτισαν δέκατοι. Είναι δύσκολο να διαχειριστείς το μυαλό σου και να είσαι συγκεντρωμένος στον επόμενο στόχο. Όταν σκέφτεσαι μακριά, χάνεις την εστίαση στο στόχο που είναι μπροστά σου. Γι’ αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να ονειρεύεται, έτσι είναι η ζωή, ζεις καλύτερα όταν έχεις όνειρα», σημείωσε ο Ρουμάνος τεχνικός.



«Όταν ακούς ένα όνομα και δεν σου λέει κάποια πράγματα, αυτό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι σοβαρός και ταπεινός. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις ισχυρή νοοτροπία, να παλεύεις για τη νίκη, να πιστεύεις σε αυτή και να μη θεωρείς ότι αρκεί η παρουσία σου στο γήπεδο για να κερδίσεις. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που στο πρωτάθλημά της πήρε τον τίτλο. Λίγοι ξέρουν τι χρειάζεται για να κερδίσεις ένα τρόπαιο, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή. Η Μπάνια Λούκα έδειξε στον προηγούμενο γύρο πως ξέρει να εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις, χωρίς απαραίτητα να κυριαρχεί. Γι’ αυτό θέλει προσοχή. Το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο στο ποιος παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές», πρόσθεσε.



Για το αν φοβάται μήπως επηρεαστούν παίκτες του από τη μεταγραφολογία είπε: «Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρω κάτι για μεταγραφές, δεν ξέρω τι ξέρουν οι παίκτες. Όλοι είναι αφοσιωμένοι, έχουμε πολύ ώριμους παίκτες που γνωρίζουν πως ό,τι είναι να γίνει από το κλαμπ είναι για το συμφέρον όλων μας. Στόχος μας είναι να γίνουμε πιο δυνατοί από πέρσι, έχουμε στόχους και αν είμαστε σοβαροί και ταπεινοί μπορούμε να παλέψουμε και πάλι για την ευτυχία μας».



Ερωτηθείς αν φοβάται την πίεση της ομάδας του και αν αποτελεί αυτό παγίδα απάντησε: «Γιατί να μην το δούμε θετικά; Όχι αρνητικά, όχι σαν παγίδα! Ας το σκεφτούμε μετά τα ματς με την Μπάνια Λούκα. Να περάσουμε, να κλειδώσουμε την Ευρώπη και μετά το ξανασυζητάμε».



Σχετικά με τα αγωνιστικά του πλάνα και αν έχουν μείνει πίσω κάποιοι παίκτες υπογράμμισε: «Όποτε θέλω να χαλαρώσω, βλέπω την τελευταία περιγραφή σας στο παιχνίδι με τον Άρη. Το έχω μοιραστεί με πολύ κόσμο στη Ρουμανία, για να δουν πώς ζει ο κόσμος το ποδόσφαιρο εδώ. Η επιτυχία της περασμένης σεζόν ήταν η διαχείριση της ομάδας και η χρησιμοποίηση των παικτών που ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Αυτή είναι και η σκέψη μου τώρα. Υπάρχουν παίκτες που ήταν εδώ σε όλη την προετοιμασία, άλλοι που δεν είχαν πλήρη προετοιμασία. Πάντα επιβραβεύεσαι για τη δουλειά σου και όχι για την… τύχη».



Αναφορικά με τη δουλειά που έγινε στην προετοιμασία επισήμανε: «Μπορώ να πω ότι κάναμε πολύ καλή προετοιμασία, υπήρχε συγκέντρωση από όλους, με ενέργεια, διάθεση και επιθετικότητα. Πιστεύω πως κάναμε πολύ καλή δουλειά στην Ολλανδία και για να μάθουμε να διαχειριστούμε τους εαυτούς μας μετά από μια πολύ καλή σεζόν που είχαμε».

