Αταμάν: «Σημαντική νίκη, δείξατε σπουδαίο χαρακτήρα - Να κερδίσουμε και τη Ζαλγκίρις»

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

«Καλή δουλειά! Καλή νίκη γιατί ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Δείξατε σπουδαίο χαρακτήρα, όπως ο Κώστας Σλούκας στο δεύτερο μέρος. Παίξαμε σαν να είναι ένα παιχνίδι της Euroleague, που χρειαζόμαστε για να πάρουμε γι' ακόμη μια φορά τον τίτλο. Όπως επίσης παίξαμε σπουδαία άμυνα. Στην επίθεση είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά παίξαμε σπουδαία άμυνα.



Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κ. Γιαννακόπουλος, μού έστειλε ένα μήνυμα. Μου έγραψε ότι παίξατε σαν λιοντάρια και είναι περήφανος. Έχετε τα συγχαρητήριά του.

Αύριο, οι παίκτες που έπαιξαν πολλά λεπτά χρειάζονται ξεκούραση. Θα δουλέψουμε ατομικά με τους υπόλοιπους που δεν έπαιξαν πολύ. Όσοι έπαιξαν πολλά λεπτά μπορούν να ξεκουραστούν γιατί έχουμε ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στη Ζάλγκιρις. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε.Απολαύστε απόψε αυτή τη νίκη στο ντέρμπι, μέχρι αύριο. Είναι σημαντική νίκη για μας, πήραμε ένα μεγάλο προβάδισμα για να τερματίσουμε στην πρώτη θέση της κατάταξης.Αλλά, μέχρι το πρωί της Τετάρτης πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά και σωματικά για τον αγώνα με τη Ζάλγκιρις».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.