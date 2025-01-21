Λογαριασμός
Η ατάκα Ηλιόπουλου για Αλμέιδα μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Τι είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος για το θέμα του Ματίας Αλμέιδα κατά την αποχώρησή του από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Μάριος Ηλιόπουλος

Όσο κι αν… πιέστηκε, δεν έβγαλε είδηση για τον Ματίας Αλμέιδα και το μέλλον του στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
Ερωτηθείς αν υπάρχει εξέλιξη για το μέλλον του Αργεντινού προπονητή απάντησε «… και να είχα, θα σου έλεγα;».

Όταν, δε, του ζητήθηκε να κάνει δηλώσεις, είπε:

«Λέμε λέμε κι ό,τι λέμε παρεξηγούνται. Άλλα λέμε κι άλλα γράφουν οι δημοσιογράφοι...».
Σημειώνεται πως έχει προγραμματιστεί νέα επαφή του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ με τον Ματίας Αλμέιδα εντός της ημέρας και εκτιμάται πως μέχρι το απόγευμα θα υπάρχει ενημέρωση για το μέλλον της συνεργασίας και… αν υπάρχει τέτοιο.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ματίας Αλμέιδα Μάριος Ηλιόπουλος ΑΕΚ
