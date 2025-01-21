Όσο κι αν… πιέστηκε, δεν έβγαλε είδηση για τον Ματίας Αλμέιδα και το μέλλον του στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Ερωτηθείς αν υπάρχει εξέλιξη για το μέλλον του Αργεντινού προπονητή απάντησε «… και να είχα, θα σου έλεγα;».

Όταν, δε, του ζητήθηκε να κάνει δηλώσεις, είπε:

«Λέμε λέμε κι ό,τι λέμε παρεξηγούνται. Άλλα λέμε κι άλλα γράφουν οι δημοσιογράφοι...».

Σημειώνεται πως έχει προγραμματιστεί νέα επαφή του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ με τον Ματίας Αλμέιδα εντός της ημέρας και εκτιμάται πως μέχρι το απόγευμα θα υπάρχει ενημέρωση για το μέλλον της συνεργασίας και… αν υπάρχει τέτοιο.

