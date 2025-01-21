Με Αλαφούζο και Ηλιόπουλο η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Παρουσία του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, αλλά και του νέου ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.



Σε αυτή συμμετέχουν ο επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, καθώς και ο VAR Manager, Πάολο Βαλέρι.

Την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσωπεί ο Κυριάκος Κυριάκος, τον Ολυμπιακό ο Κώστας Καραπαπάς, ενώ συμμετέχει και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.Μετά τη συνεδρίαση, έχει προγραμματιστεί και τηλεδιάσκεψη του ΔΣ της Super League.Στηντης Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είναι φυσικά η διαιτησία (εξ ου και η παρουσία της ΚΕΔ), αλλά όχι μόνο αυτή. Θα συζητηθεί το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης των κατηγοριών, με την ΕΠΟ να εξετάζει την αύξηση των ομάδων της Super League σε 16 και τη μείωση της Super League 2 σε 16 και χωρίς δύο ομίλους.Επίσης υπάρχει η, αλλά και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στις 11 Μαΐου, δηλαδή μια εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο.Τέλος, θα συζητηθεί η ανανέωση της σύμβασης για το VAR, που θα πρέπει να γίνει με χρήματα του ποδοσφαίρου και όχι της Πολιτείας που έχει αναλάβει το κόστος μέχρι το τέλος της φετινής περιόδου. Η ΕΠΟ μάλιστα, είναι διατεθειμένη να συμβάλει οικονομικά δίνοντας το 5% επί του μικτού ποσού των συμβολαίων και των ανανεώσεων ποδοσφαιριστών, που εισπράττει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.