Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για τον Μπρούνο Φερνάντο και το πλάνο με Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μια κρίσιμη κατάσταση στη θέση «5» μετά τους τραυματισμούς του Ομέρ Γιουρτσεβέν και του Ματίας Λεσόρ. Με τους δύο βασικούς ψηλούς εκτός δράσης, η ομάδα καλείται να διαχειριστεί μια σοβαρή έλλειψη επιλογών στη ρακέτα, ειδικά καθώς και ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν έχει βρει ρυθμό λόγω τραυματισμών. Παρά την προσθήκη του Άντονιους Γκέιμπριελ, η πίεση στη θέση του σέντερ είναι εμφανής και ίσως επιβάλλεται περαιτέρω ενίσχυση.

