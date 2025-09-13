Αταμάν: Λάθος ενός ατόμου η ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας

Στα social media της τουρκικής ομοσπονδίας μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ ανέβηκε μια φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να καρφώνει και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται, σε δύο εντελώς διαφορετικά στιγμιότυπα μεταξύ τους, με τη λεζάντα. «Κανένα Έλεος».

Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία για το ποστ και οι Τούρκοι ζήτησαν συγνώμη. Έδωσαν εντολή να κατέβει η ανάρτηση υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και έγκριση. Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν ενημέρωσε πως επρόκειτο για λάθος ενός ατόμου, το οποίο απολύθηκε από την ομοσπονδία.

«Τα social media είναι επικίνδυνα. Κάποιες φορές είναι στον έλεγχο κάποιων ατόμων που δεν έχουν την εμπειρία. Το έμαθα πριν δύο ώρες, έκαναν αυτή την ανάρτηση αργά το βράδυ. Όταν το έμαθε η ομοσπονδία απέλυσαν τον άνθρωπο που έκανε την ανάρτηση, κατέβασαν το post και απολογήθηκαν. Συμφωνώ απόλυτα πως ήταν κάτι λάθος, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που συμβαίνει στα social media. Χθες ήταν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.

Μπορεί να υπάρχουν κάποια πολιτικά προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, αλλά οι σχέσεις των δύο ομοσπονδιών είναι πολύ καλές. Απλώς ένα άτομο, ίσως επηρεασμένο συναισθηματικά, έκανε αυτό το λάθος. Αμέσως το άτομο αυτό η ομοσπονδία το έστειλε πίσω. Έχω πολλούς φίλους στην Ελλάδα, ξέρω πως είναι αναστατωμένοι. Χθες όταν κερδίσαμε αυτό το ιστορικό παιχνίδι δεν έκανα υπερβολικούς πανηγυρισμούς, ούτε έσφιξε τις γροθιές μου από σεβασμό στους φίλους μου και στην Ελλάδα. Αλλά είμαι έτοιμος να σφίξω τις γροθιές μου όταν θα κερδίσουμε αύριο το τρόπαιο», είπε αναλυτικά.

