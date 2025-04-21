Ένα μαύρο πέπλο θλίψης έχει καλύψει την Ιταλία και ολόκληρο τον πλανήτη, με τον Πάπα Φραγκίσκο να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, ο οποίος υπέφερε από διάφορες ασθένειες στα 12 χρόνια που παρέμεινε στον παπικό θρόνο, ενώ ήταν και ο πρώτος Λατινοαμερικανός ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Λόγω πένθους η Serie A ανακοίνωσε πως οι σημερινές αναμετρήσεις πρωταθλήματος θα αναβληθούν.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα του ιταλικού πρωταθλήματος:

Τορίνο-Ουντινέζε

Κάλιαρι-Φιορεντίνα

Τζένοα-Λάτσιο

Πάρμα-Γιουβέντους

Η ανακοίνωση της Serie A:

«Μετά το θάνατο του Αγίου Πατέρα, η Serie A ανακοινώνει ότι οι προγραμματισμένοι αγώνες για τη σημερινή αγωνιστική του πρωταθλήματος αναβάλλονται»

A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti

Serie A comunica che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di

Serie A Enilive e Primavera 1 sono rinviate a data da destinarsi. — Lega Serie A (@SerieA) April 21, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.