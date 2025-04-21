Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αναβάλλονται λόγω πένθους για τον θάνατο του Πάπα τα σημερινά ματς της Serie A

Σε πένθος έχει βυθιστεί η Ιταλία, καθώς ο Πάπας Φραγκίσκος έφυγε από τη ζωή και οι σημερινές αναμετρήσεις του ιταλικού πρωταθλήματος αναβλήθηκαν

Serie A

Ένα μαύρο πέπλο θλίψης έχει καλύψει την Ιταλία και ολόκληρο τον πλανήτη, με τον Πάπα Φραγκίσκο να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, ο οποίος υπέφερε από διάφορες ασθένειες στα 12 χρόνια που παρέμεινε στον παπικό θρόνο, ενώ ήταν και ο πρώτος Λατινοαμερικανός ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Λόγω πένθους η Serie A ανακοίνωσε πως οι σημερινές αναμετρήσεις πρωταθλήματος θα αναβληθούν.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που αναβλήθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα του ιταλικού πρωταθλήματος:

Τορίνο-Ουντινέζε
Κάλιαρι-Φιορεντίνα
Τζένοα-Λάτσιο
Πάρμα-Γιουβέντους

Η ανακοίνωση της Serie A:

«Μετά το θάνατο του Αγίου Πατέρα, η Serie A ανακοινώνει ότι οι προγραμματισμένοι αγώνες για τη σημερινή αγωνιστική του πρωταθλήματος αναβάλλονται»

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάπας Φραγκίσκος Ιταλία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark