Αταμάν ενόψει Βίρτους: «Το σημαντικό είναι ο χαρακτήρας και η ομαδική προσπάθεια»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα με σκορ 73-71 τη Ζάλγκιρις, ωστόσο πρέπει γρήγορα να το... ξεχάσει αφού αντιμετωπίζει την Παρασκευή (17/11) τη Βίρτους για την 9η αγωνιστική.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε αρχικά για το ματς με τους Λιθουανούς τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντικός ο χαρακτήρας που έβγαλε η ομάδα, ενώ τόνισε πως θα χρειαστούν πολύ καλύτερα ποσοστά σε βολές και ελεύθερα σουτ κόντρα στους Ιταλούς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την νίκη επί της Ζαλγκίρις και το αν δίνει ψυχολογία στην ομάδα του: «Φυσικά. Χάσαμε δύο ματς στην έδρα μας στην παράταση. Χάσαμε το παιχνίδι με την Μακάμπι, σαν από... θαύμα το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις ήταν δύσκολο. Παίξαμε καλύτερα. Στο +3 κάναμε λάθος και δεχτήκαμε τρίποντο, αλλά χρησιμοποιήσαμε σωστά τις τελευταίες κατοχές. Αυτή είναι η Euroleague. Όπως βλέπετε, κάθε ομάδα δίνει τον καλύτερό της εαυτό σε κάθε ματς. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεις τρόπους να νικάς. Σε κάποια ματς μπορεί να παίζεις εξαιρετικά, όπως παίξαμε στο Βερολίνο, σε άλλα μπορεί να αντιμετωπίσεις κάποια προβλήματα, ειδικά στην άμυνα. Το σημαντικό είναι ο χαρακτήρας, η ομαδική προσπάθεια. Αυτά δείξαμε χθες το βράδυ και νικήσαμε».

Για το αν είχε ζητήσει φάουλ ή όχι πριν από το τρίποντο του Μπρέιντι Μάνεκ: «Η απόφασή μου ήταν να μην γίνει φάουλ. Έχουμε κακή εμπειρία από το ματς με την Μακάμπι, που δώσαμε το επιθετικό ριμπάουντ και πήγε το ματς στην παράταση. Η βασική οδηγία ήταν να γίνει αλλαγή και μετά να προστατέψουμε το τρίποντο. Όμως, έγινε λάθος στο pick 'n pop μεταξύ των Γκραντ και Λεσόρ. Θα έπρεπε να αλλάξουν, αλλά ο Γκραντ θεώρησε πως δεν έγινε pick. Αυτό μπορεί να συμβεί. Τελικά, η Ζαλγκίρις βρήκε το τρίποντο. Έτσι είναι το μπάσκετ. Κάποιες φορές κάνεις φάουλ, χάνει ο αντίπαλος τη 2η βολή και μετά παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ. Επομένως, σε ένα παιχνίδι που το σκορ δεν είναι τόσο ψηλό, προτιμώ να βγάζουμε την άμυνα. Ο Μάνεκ χθες έβαλε μόνο δύο τρίποντα, ο Σμιτς ήταν εκτός. Για αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε να αμυνθούμε. Αυτή είναι η στρατηγική μου. Αν μας συμβεί και σε επόμενο παιχνίδι, με τέτοιες συνθήκες, με το σκορ στους 65-70 πόντους, θα αποφασίσω και πάλι να βγάλω την άμυνα».

Για τον αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια και την πορεία των Ιταλών: «Η Βίρτους παίζει καλό μπάσκετ, ειδικά με τον Σενγκέλια κάτω από το καλάθι. Είναι πολύ αποτελεσματικός. Επίσης, ο Μπελινέλι είναι εξαιρετικός στο ξεκίνημα της σεζόν. Έρχονται από ένα καλό παιχνίδι κόντρα στο Μιλάνο, που συνδυάστηκε με μια εμφάνιση - έκπληξη του Λούντμπεργκ. Βρήκαν τρόπο να πάρουν έξι νίκες. Κάποιες φορές, βέβαια, είχαν και κακά παιχνίδια, όπως η εντός έδρα ήττα από τη Ζαλγκίρις ή η βαριά ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο θα είναι σημαντικό το ποια ομάδα θα είναι πιο συγκεντρωμένη και πιο επιθετική. Επιπλέον, στην επίθεση κάποιες φορές παίζουμε εξαιρετικά και άλλες φορές, όπως χθες, δεν τα πάμε τόσο καλά. Χάσαμε εννέα βολές στο πρώτο ημίχρονο. Όταν κυκλοφορούμε την μπάλα, κερδίζουμε φάουλ και χάνουμε τις βολές, αυτό έχει αρνητική επίδραση στην ομάδα. Ελπίζω πως αύριο θα έχουμε καλύτερα ποσοστά στις βολές και στα ελεύθερα σουτ».





