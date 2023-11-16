Πογέτ: «Μη λέτε ότι θέλω να φύγω, έχω πληρώσει το ενοίκιό μου μέχρι τον Μάιο»

Θέση για τη φημολογία σχετικά με το μέλλον του στην Εθνική πήρε ο Γκουστάβο Πογέτ. Θυμίζουμε, η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει αύριο (17/11, 19:00, ALPHA, bwinΣΠΟΡ FM 94,6/sport-fm.gr) τη Νέα Ζηλανδία σε φιλικό παιχνίδι στη Ριζούπολη και την Τρίτη (21/11) έχει το τελευταίο παιχνίδι στα προκριματικά του Euro κόντρα στη Γαλλία. Μετά τα όσα έχουν συμβεί, λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες, κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι έπειτα από το παιχνίδι κόντρα στους «μπλε», ο Ουρουγουανός τεχνικός θα παραιτηθεί!

Ο ίδιος, όμως, πριν από την έναρξη της τελευταίας προπόνησης, αναφέρθηκε σε όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις για τον συνεργάτη του, και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να φύγει!

«Μένω στη Γλυφάδα, η οικογένειά μου είναι χαρούμενη εδώ, δεν χρειάζεται πανικός. Να σας ενημερώσω ότι έχω πληρώσει προκαταβολικά το νοίκι μέχρι τον Μάιο. Θα ήμουν αφελής να το πληρώσω εάν δεν ήθελα να μείνω. Μη λέτε ότι θέλω να φύγω. Προφανώς θέλω προπονητικό κέντρο. Να είμαστε πιο επαγγελματίες απ' ό,τι είμαστε, άλλα μη λέτε ότι θέλω να φύγω», ήταν τα λόγια του Πογέτ.

