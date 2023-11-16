Τσακίρης: «O Ματίας Αλμέιδα δεν κατεβάζει ταχύτητα, ακόμα και στις προπονήσεις»

Για την προπονητική φιλοσοφία του Ματίας Αλμέιδα -η οποία παραμένει αμετάβλητη ανεξαρτήτως του αν υπάρχει αγωνιστική δράση ή όχι- μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.



Συζητώντας με τους Αντώνη Πανούτσο-Αντώνη Καρπετόπουλο, σημείωσε ότι παρά το πλήθος απουσιών λόγω εθνικών ομάδων, η δουλειά στα Σπάτα συνεχίζεται στους ίδιους υψηλούς ρυθμούς.

Σημείωσε εξάλλου ότι δεν υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος που να μην πηγαίνει… αίμα, δάκρυα κι ιδρώτας από τον Αργεντινό τεχνικό και τόνισε ότι είναι εμφανές πόσο το καρπώνεται αυτό μετά στα παιχνίδια.



Aκούστε το ηχητικό απόσπασμα:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.