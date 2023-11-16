Λογαριασμός
Τσακίρης: «O Ματίας Αλμέιδα δεν κατεβάζει ταχύτητα, ακόμα και στις προπονήσεις»

Στην… άρνηση του Ματίας Αλμέιδα να κατεβάσει ταχύτητα, ακόμα και στις προπονήσεις εντός των διακοπών του πρωταθλήματος, αναφέρθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο στον bwinΣΠΟΡ FM ο Γιώργος Τσακίρης.

Almeida

Για την προπονητική φιλοσοφία του Ματίας Αλμέιδα -η οποία παραμένει αμετάβλητη ανεξαρτήτως του αν υπάρχει αγωνιστική δράση ή όχι- μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.

Συζητώντας με τους Αντώνη Πανούτσο-Αντώνη Καρπετόπουλο, σημείωσε ότι παρά το πλήθος απουσιών λόγω εθνικών ομάδων, η δουλειά στα Σπάτα συνεχίζεται στους ίδιους υψηλούς ρυθμούς.

Σημείωσε εξάλλου ότι δεν υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος που να μην πηγαίνει… αίμα, δάκρυα κι ιδρώτας από τον Αργεντινό τεχνικό και τόνισε ότι είναι εμφανές πόσο το καρπώνεται αυτό μετά στα παιχνίδια.

Aκούστε το ηχητικό απόσπασμα:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Superleague
