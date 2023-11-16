Λογαριασμός
Ανακλήθηκε η παραχώρηση του γηπέδου των Σερρών - Πάει Τούμπα το ματς του Πανσερραϊκού με ΠΑΟΚ

Δεδομένο μοιάζει πλέον ότι το ματς του Πανσερραϊκού με τον ΠΑΟΚ θα παιχτεί στην Τούμπα. Ο δήμος Σερρών ανακάλεσε την άδεια παραχώρησης του γηπέδου, οπότε και επισήμως το παιχνίδι δεν γίνεται εκεί

Γήπεδο Σερρών

Ολοταχώς προς το να οριστεί στην Τούμπα βαδίζει το παιχνίδι του Πανσερραϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Όπως μετέφερε νωρίτερα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Δελής, το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποξήλωσης του στεγάστρου καθιστούσε πιθανότατη την αντιστροφή έδρας του αγώνα με τον «δικέφαλο του Βορρά».

Κάτι τέτοιο λοιπόν μοιάζει δεδομένο πλέον, καθώς κοινοποιήθηκε στην τοπική ΠΑΕ απόφαση του δήμου, σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η παραχώρηση του γηπέδου λόγω έναρξης εργασιών.

Κατά συνέπεια, η αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League αναμένεται να διεξαχθεί στην έδρα του ΠΑΟΚ, εφόσον βρεθεί φυσικά λύση και με το Άρης-Παναθηναϊκός που είναι ορισμένο επίσης την Κυριακή, 26 Νοεμβρίου στις 20:30.

