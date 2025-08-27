Ο Αταμάν... προκαλεί τo ΝΒΑ: «Αν θέλετε να λέγεστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρέπει να νικήσετε τον πρώτο της Ευρωλίγκας»

Ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού και τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στο ΝΒΑ: οι πρωταθλητές της αμερικανικής λίγκας δεν είναι «παγκόσμιοι πρωταθλητές».



Με αφορμή την παρουσία του «τριφυλλιού» στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για τη δυναμική της EuroLeague, τις διαφορές με το ΝΒΑ και την ανάγκη για μια πραγματική παγκόσμια διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:



«Αν βγάλεις έναν σταρ παίκτη από τις ομάδες του ΝΒΑ, πιστεύω ότι πολλές ομάδες της EuroLeague μπορούν να τις κερδίσουν. Θυμηθείτε, πριν δύο-τρία χρόνια στα φιλικά προετοιμασίας, το 70% με 80% των αγώνων κατέληξε σε νίκες των ευρωπαϊκών ομάδων. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο λίγκες.



Με όλο τον σεβασμό, το ΝΒΑ έχει σούπερ σταρ όπως ο ΛεΜπρόν, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Στεφ Κάρι. Αν λείψει όμως ένας από αυτούς, πολλές ομάδες μας μπορούν να τους νικήσουν.



Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague, ίσως και τον πρωταθλητή της Αυστραλίας. Πέρυσι που πήραμε τον τίτλο με τον Παναθηναϊκό, έκανα την πρόκληση ανοιχτά προς το ΝΒΑ.



Πιστεύω ότι στο μέλλον πρέπει να υπάρξει μια διοργάνωση με ομάδες από το ΝΒΑ, την EuroLeague και την Αυστραλία. Έτσι θα φανεί ποιος είναι πραγματικά ο καλύτερος στον κόσμο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να παίξουμε παντού για αυτόν τον τίτλο.



Όσο για το θέαμα; Το ΝΒΑ είναι πλέον περισσότερο “σόου μπάσκετ”. Στην EuroLeague όμως υπάρχει και θέαμα και σκληρός ανταγωνισμός. Κάθε παιχνίδι είναι σαν τελικός. Αυτό είναι που την κάνει πιο συναρπαστική και γι’ αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στις ΗΠΑ, να ακολουθούν τη EuroLeague».

