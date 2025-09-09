Αταμάν: «Κανένας δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στο ημιτελικό, αλλά ελπίζω να νικήσει»

Ο Εργκίν Αταμάν θέλει να δει ημιτελικό Τουρκία-Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ, όπως είπε μετά την πρόκριση της ομάδας του με νίκη επί της Πολωνίας.

«Έχω πολύ καλή σχέση με τους Έλληνες. Έχω πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού στην Εθνική και ξέρω και όλους τους υπόλοιπους, που παίζουν στον Ολυμπιακό ή τον Γιάννη φυσικά. Η Ελλάδα σαν ρόστερ ίσως είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στον ημιτελικό. Ελπίζω να νικήσουν όμως. Ίσως είναι η μοίρα μου να παίξω απέναντί τους και απέναντι στους παίκτες μου στον Παναθηναϊκό», τόνισε χαμογελώντας.

Όσο για τη νίκη επί της Πολωνίας είπε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στα ημιτελικά, αλλά και εσείς θα είστε χαρούμενοι που ο Σενγκούν έκανε επιτέλους τριπλ-νταμπλ (γέλια). Η Πολωνία έπαιξε δυνατά, αλλά απαντήσαμε με τον ίδιο τρόπο. Η άμυνά μας ήταν πολύ καλή απέναντί τους και ελέγξαμε το παιχνίδι. Δεν απειληθήκαμε ποτέ, αν και ο Σενγκούν μετά το τριπλ-νταμπλ μάλλον χαλάρωσε και έκανε κάποια λάθη. Πλέον θα παίξουμε έναν ιστορικό ημιτελικό, θα είναι ο πρώτος μετά το 2001 και περιμένουμε τον αντίπαλό μας».

