Euroleague: Τρανός Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, 105-107 στην παράταση και δεν χάνει το Final-4

Μεγάλος και τρανός Παναθηναϊκός στη Βαλένθια. Τα επτά αστέρια ζάλισαν, θάμπωσαν και ξέραναν την άμαθη σε τέτοια ματς Βαλένθια και με ένα σουτ τους Χέιζ Ντέιβις στην εκπνοή της παράτασης νίκησε 105-107, έκανε το 0-2 στη σειρά και πλέον δεν μπορεί να χάσει την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας, όπου θα διεκδικήσει το όγδοο.

Η σειρά γυρνά πλέον στην Αθήνα. Το τρίτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Telecom Center Atthens στις 6 Μαΐου.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα κακό νέο για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Κέντρικ Ναν ξεκίνησε με δύο φάουλ σε 1 λεπτό. Ο Μπαντιό ευστόχησε σε τρίποντο (3-0), με τους Ναν και Λεσόρ να δίνουν πρώτο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (3-4). Ο Μοντέρο έβαλε κι αυτός μακρινό σουτ (6-4), ενώ ο Μπαντιό πήγε στο καλάθι και έγραψε το 8-4. Ο Μοντέρο βρήκε στόχο σε νέο τρίποντο (11-4), με τον Όσμαν να βάζει πέντε σερί πόντους για το 11-9. Ο Χέιζ-Ντέιβις έφερε το ματς στον πόντο (13-12), πριν πετύχει γκολ φάουλ για το 13-15. Ο Σορτς απάντησε στις βολές του Ντε Λαρέα (15-17), ενώ στη συνέχεια ευστόχησε σε βολές για το 15-19. Ο Ντε Λαρέα απάντησε με τρίποντο σε γρήγορο τέμπο (18-19), με τον Λεσόρ να σκοράρει γκολ φάουλ για το 18-22. Ο Κοστέλο μπήκε και έδωσε συνεχόμενες λύσεις στη Βαλένθια, που βρήκε χώρους να τρέξει, ενώ ο Τέιλορ ευστόχησε σε μία βολή για το 23-22. Ο Όσμαν πήγε στη γραμμή και έδωσε ξανά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (23-24).



Στη δεύτερη περίοδο, Χέιζ-Ντέιβις και Μήτογλου διαμόρφωσαν το 26-31. Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν «καυτός» (28-34), όμως η Βαλένθια κρατήθηκε κοντά στο σκορ και ισοφάρισε με συνεχόμενους πόντους του Μοντέρο (33-34). Ο Τόμπσον ισοφάρισε για τους Ισπανούς (36-36), με τον Ναν να βάζει εντυπωσιακό καλάθι για το 36-38. Ο Ντε Λαρέα ευστόχησε αμαρκάριστος από τη γωνία, με τους Ερνανγκόμεθ και Κοστέλο να συνεχίζουν τον… χορό τριπόντων για το 42-41. Ο Ντε Λαρέα ανέβασε το προβάδισμα των γηπεδούχων (44-41), πριν ο Μπαντιό με λέι απ γράψει το 46-41. Ο Γκραντ έδωσε ανάσα στον Παναθηναϊκό με δύσκολο σουτ (46-43), με τον Λεσόρ να φέρνει ξανά το ματς στον πόντο (46-45). Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε ξανά μπροστά τον Παναθηναϊκό (46-47), με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 48-49.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με λέι απ του Πουέρτο (50-49), ενώ ο Μπαντιό με γκολ φάουλ υπέγραψε το 53-49. Ο Γκραντ πήγε στο καλάθι και κατάφερε να σκοράρει (53-51), όμως ο εντυπωσιακός Μπαντιό έδειξε τα αθλητικά του προσόντα με δύσκολο καλάθι για το 55-51. Ο Χέιζ-Ντέιβις κέρδισε έξυπνα τρεις βολές και τις έβαλε (55-54), με τον Κοστέλο να απαντά με λέι απ για το 57-54. Ο Ρογκαβόπουλος ισοφάρισε με τρίποντο (57-57), με τον Γκραντ να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για το 57-59. Ο Έλληνας φόργουορντ έδωσε μεγάλες λύσεις σε άμυνα και επίθεση, ανταλλάσσοντας τρίποντα με τον Κι για το 60-62. Ο Ρίβερς έδωσε ξανά «κεφάλι» στη Βαλένθια (63-62), με τον Ντε Λαρέα να πηγαίνει στο καλάθι και να γράφει το 65-62. Ο Λεσόρ έχασε την μπάλα και ο Μοντέρο σκόραρε (67-62), με τον Δομινικανό να σκοράρει στο ανοιχτό γήπεδο για το 69-62. Ο Χουάντσο έδωσε λύση με τρίποντο (69-65), ενώ οι Ναν και Ρογκαβόπουλος υπέγραψαν την αντίδραση του Παναθηναϊκού ισοφαρίζοντας σε 71-71. Ο Ερνανγκόμεθ με απίθανο τρίποντο buzzer beater διαμόρφωσε το 71-74.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Όσμαν ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο για το 71-77. Ο Τούρκος φόργουορντ συνέχισε να εκτελεί από παντού (71-80), με τον Ντε Λαρέα να δίνει ανάσα στους γηπεδούχους ευστοχώντας από τη γωνία για το 74-80. Ο Ισπανός ήταν «καυτός» και έβαλε δεύτερο σερί τρίποντο (77-80), όμως ο Γκραντ απάντησε για το 77-83. Ο Μπαντιό κράτησε «ζωντανή» τη Βαλένθια με δικό του σουτ τριών πόντων (80-83), όμως ο Ναν είχε απάντηση για το 80-86. Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε συνεχόμενες λύσεις (86-92), με τον Μοντέρο να ευστοχεί σε πολύ σημαντικό τρίποντο για το 89-92. Ο Ρίβερς πήγε στη γραμμή και έφερε το ματς στο καλάθι με μία βολή (90-92), με τον Τέιλορ να ισοφαρίζει με πολύ δύσκολο καλάθι για το 92-92. Ο ίδιος ευστόχησε στο τρανζίσιον μετά από λάθος του Παναθηναϊκού (95-92), ο Όσμαν όμως είχε απάντηση με αδιανόητο σουτ με ταμπλό για την ισοφάριση σε 95-95! Ο Ναν δεν τέλειωσε το ματς στην κανονική διάρκεια και κάπως έτσι το ματς πήγε παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 48-49, 71-74, 95-95 (κ.δ.), 105-107 (παρ.)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.