Δεν πήρε σκούπα ο Παναθηναϊκός AKTOR το βράδυ της Τετάρτης στο ΟΑΚΑ, καθώς ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 87-91 και πλέον θα πρέπει να ψάξει την τρίτη του νίκη για να προκριθεί στο Final 4 της Euroleague στο επόμενο ραντεβού, σε δύο 24ωρα, στο ίδιο γήπεδο. Οι «πράσινοι» πλήρωσαν το κακό πρώτο ημίχρονο, το νευρικό τρίτο δεκάλεπτο και μερικά άστοχα σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν πλέον έτρωγαν σίδερα στην άμυνα,

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τρίποντο του Μπαντιό (0-3), ενώ ο Τέιλορ με σουτ μέσης απόστασης έγραψε το 0-5. Ο Όσμαν έβαλε τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού με τρεις βολές (3-5), όμως ο Τέιλορ έβαλε συνεχόμενα καλάθια για το 3-9 της Βαλένθια. Ο Γκραντ μείωσε από τη γραμμή (5-9), ενώ ο Ναν έβαλε το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι του Παναθηναϊκού για το 8-9. Ο Τέιλορ έδωσε συνέχεια στο εντυπωσιακό του ξεκίνημα με τρίποντο (8-12), ενώ ένα λάθος του Γκραντ έφερε το λέι απ του Μοντέρο για το 8-14. Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε σκορ στους γηπεδούχους από τη γραμμή των βολών (10-14), με τον Ντε Λαρέα να γράφει το 10-16 στο τρανζίσιον. Ο Χουάντσο απάντησε με γκολ φάουλ (12-16), όμως ο Γκραντ έκανε ένα ακόμη λάθος, που οδήγησε στο 12-18 από τον Μπαντιό. Η είσοδος των Καλαϊτζάκη και Φαρίντ έδωσε ενέργεια στον Παναθηναϊκό, που βρήκε σερί καλάθια από Φαρίντ, Ναν και Σορτς για το 18-20. Ντε Λαρέα και Κοστέλο απάντησαν για τη Βαλένθια και υπέγραψαν το 18-24 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, Σορτς και Τόμπσον αντάλλαξαν τρίποντα (21-27), με τον Χουάντσο να γράφει με φόλοου το 23-27. Σακό και Τέιλορ ανέβασαν τη διαφορά για τους Ισπανούς (25-33), με τον Τόμπσον να κλέβει και να καρφώνει για το πρώτο διψήφιο προβάδισμα του αγώνα (25-35). Ο Πουέρτο πιστοποίησε το καλό διάστημα της Βαλένθια με τρίποντο, με τον Ναν να απαντάει αμέσως για το 30-38. Ο Χέιζ-Ντέιβις μείωσε με δύσκολο σουτ (32-38), οι «πορτοκαλί» όμως είχαν και πάλι αντίδραση, με Ρίβερς και Μπαντιό να διαμορφώνουν το 32-43. Ο Γκραντ έδωσε λύση με βολές (34-43), ενώ Λεσόρ και Σορτς έφεραν πιο κοντά τον Παναθηναϊκό και ξεσήκωσαν τον κόσμο (39-46), με τη Βαλένθια να βρίσκει συνεχόμενους πόντους από Μοντέρο και Τόμπσον, εκμεταλλευόμενη τα λάθη του Ναν, για το 39-52 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, Σορτς και Χέιζ-Ντέιβις έβαλαν σουτ μέσης απόστασης (43-54), όμως ο Τόμπσον ευστόχησε σε τρίποντο για το 43-57. Ο Κοστέλο έβαλε τρελό σουτ από τα 8 μέτρα, ενώ ο Μοντέρο με καλάθι στο τρανζίσιον εκτόξευσε τη διαφορά στο +19 για τη Βαλένθια (43-62). Ο Όσμαν και ο Κοστέλο αντάλλαξαν καλάθια (45-64), με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί σε τρίποντο για το 48-64. Ο Όσμαν έδωσε λύση με λέι απ (50-64) στο ανοιχτό γήπεδο, όμως οι Ισπανοί συνέχισαν να μην αστοχούν ούτε υπό πίεση, με τον Μπαντιό να γράφει το 50-67. Ο Όσμαν καθοδήγησε την αντίδραση του Παναθηναϊκού με τρίποντο (53-67) και τάπα στον Μοντέρο, που οδήγησε σε μακρινό σουτ του Ρογκαβόπουλου για το 56-67. Ένα ανάποδο σφύριγμα έφερε αψιμαχία και αποβολή των δύο προπονητών, με τα συνεχόμενα φόλοου από Όσμαν και Ρογκαβόπουλο να φέρνουν τη διαφορά στο 63-73. Ο Έλληνας φόργουορντ με τρίποντη στη λήξη του δεκαλέπτου έγραψε το 66-75.

Το τέταρτο δεκάλεπτο άρχισε με εύκολο καλάθι του Μπαντιό (66-77), με τον Κοστέλο να ανεβάζει ξανά τη διαφορά με τρίποντο και τον Ρίβερς να διαμορφώνει το 68-84. Ο Παναθηναϊκός έβαζε σουτ στην επίθεση, αλλά δεν μπορούσε να κόψει τον ρυθμό της Βαλένθια, η οποία διατήρησε το διψήφιο προβάδισμά της βρίσκοντας μεγάλα σουτ από τους Μπαντιό και Κοστέλο. Χέιζ-Ντέιβις και Σορτς κράτησαν ζωντανούς τους γηπεδούχους (79-91), ενώ ο Ρογκαβόπουλος έγραψε με συνεχόμενα καλάθια το 83-90. Ο Σορτς έφερε ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό (85-90), με τους Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο και Σορτς να αστοχούν σε κρίσιμα σουτ. Ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε έξυπνα τρεις βολές αλλά έβαλε τις δύο (87-90), ενώ ο Μπαντιό έκανε λάθος υπό την πίεση τριών παικτών και έδωσε κατοχή 17’’ στον Παναθηναϊκό. Ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε σε συνεχόμενα τρίποντα ισοφάρισης και η Βαλένθια πήρε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91.



