Στο στόχαστρο της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι πιθανότατα το πιο καυτό όνομα του βελγικού πρωταθλήματος. Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερα βλέμματα από ομάδες των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων, με την Γκενκ να είναι ανοιχτή να τον παραχωρήσει αλλά μόνο εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά.

Όπως αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι, η πλευρά του Καρέτσα είχε συνάντηση με αυτή της Ντόρτμουντ την περασμένη εβδομάδα. Εκφράστηκε το έντονο ενδιαφέρον της Μπορούσια, αλλά η κουβέντα έμεινε ως εκεί.

Ο λόγος είναι ότι η Γκενκ ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις της από τα 35 εκατ. ευρώ και η γερμανική ομάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να δώσει αυτό το ποσό για τον 18χρονο. Κάτι που προσωρινά κολλά την εν λόγω υπόθεση και μένει να φανεί εάν θα έχει και συνέχεια.

Σίγουρα, πάντως, το καλοκαίρι θα είναι έντονο για τον Καρέτσα, αφού μοιάζει ως η κατάλληλη στιγμή για να πάρει μεταγραφή σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρωτάθλημα και σε έναν σύλλογο με υψηλότερους στόχους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.