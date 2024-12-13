Αταμάν: «Άθλια άμυνα - Παίξαμε σαν ομάδα παίδων»

Ευθύς και ειλικρινής στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ήταν ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη συντριβή από την Εφές στην Κωνσταντινούπολη με σκορ 93-67 για τη 15η αγωνιστική της Euroleague.

O προπονητής του Παναθηναϊκού, στάθηκε στην πολύ κακή άμυνα που έπαιξε η ομάδα του στην εν λόγω αναμέτρηση, μίλησε για άθλια εμφάνιση, ενώ δεν δίστασε να τονίσει ότι η ομάδα του έμοιαζε με «ομάδα παίδων».

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ άσχημα, χάνοντας εύκολα σουτ κάτω από το καλάθι με τους ψηλούς μας. Και μετά χάσαμε τον έλεγχο του ματς. Η Εφές έκανε ένα υπέροχο παιχνίδι και με την επιρροή του Λάρκιν έπαιξαν καλύτερα. Ήταν κάτι που το ξέραμε ότι θα συμβεί στο παιχνίδι.

Δεν απαντήσαμε στην άμυνα. Κάναμε μια άθλια εμφάνιση. Παίξαμε σαν ομάδα παιδιών. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί κόντρα σε αυτές τις ομάδες. Είχαμε εκτός τον παίκτη που είναι κλειδί στην επίθεση και σε μια μέρα που δεν είχαμε τον Ναν είχαμε άθλια ποσοστά εντός πεδιάς από τους παίκτης της περιφέρειας. Ήταν ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα με αυτά. Συγχαρητήρια στην Εφές».

Για την πορεία της σεζόν: «Βλέπω όλες τις ομάδες εκτός από την Παρί και τον Ολυμπιακό ως πολύ εύθραυστες. Ναι, χάσαμε από την Εφές με 30 πόντους διαφορά σήμερα, αλλά οι νίκες μας είναι οι ίδιες. Έχουμε δύο εντός έδρας αγώνες την επόμενη εβδομάδα. Αν κερδίσουμε αυτά τα δύο ματς, θα κλείσουμε τον πρώτο γύρο με 10 νίκες και 7 ήττες. Υπήρξαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, απέχουμε πλέον από την περσινή σεζόν όσον αφορά τον δυναμισμό, την επιθετικότητα και την επιθυμία. Αυτό μας κάνει πολύ εύθραυστους, ειδικά στα εκτός έδρας ματς. Στα εντός έδρας μπορούμε να είμαστε πιο επιθετικοί με την υποστήριξη των φιλάθλων μας. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι μέτρο για μένα, τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν στον αθλητισμό.

Φυσικά ο Ναν είναι ο πιο σημαντικός παίκτης στην επιθετική μας. Η απουσία του και η απόδοση των άλλων γκαρντ μας επηρέασαν άσχημα. Για παράδειγμα, ο Τζέριαν Γκραντ είχε 0/9 σουτ. Ένα σπάνιο. γεγονός. Ο Όσμαν είχε 1/7 τρίποντα. Όπως είπα, μπορεί να υπάρχουν τέτοιες μέρες στον αθλητισμό. Συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, βλέπεις κάποια ματς να τελειώνουν 5-0, 7-0. Φυσικά, η διοίκηση και οι οπαδοί μας μπορεί να είναι στεναχωρημένοι, αλλά πρέπει να μείνουμε σταθεροί και να επικεντρωθούμε στην εβδομάδα με τη διπλή αγωνιστική. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά εντός έδρας ματς, αν κερδίσουμε αυτά τα ματς θα προχωρήσουμε προς τους στόχους μας».

Για το κακό διάστημα του Παναθηναϊκού και τα προβλήματα: «Δεν νομίζω ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχετίζονται με το ρόστερ, το ρόστερ άλλωστε είναι το ίδιο. Δεν έλειπε μόνο ο Γκριγκόνις, αλλά φυσικά απουσίαζε και η Ναν σήμερα. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στο πόσο εύθραυστοι είμαστε σε αυτό που βιώνουμε και βλέπουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα με εμάς. Ναι, ίσως ο εφησυχασμός που προκάλεσε ο περσινός μεγάλος ενθουσιασμός μπορεί να είναι ακόμα στην ομάδα. Προσπαθούμε να λάβουμε προφυλάξεις για αυτό, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε οκτώ νίκες. Δεν βλέπω μεγάλο πρόβλημα, αλλά διανύουμε μια κακή περίοδο για το μέλλον, αυτό είναι γεγονός. Στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν, πήραμε σημαντικές εκτός έδρας νίκες. Φυσικά, το να χάσεις τέσσερα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια είναι κακός δείκτης αυτή τη στιγμή. Ο εφησυχασμός που προκάλεσε ο περσινός μεγάλος ενθουσιασμός μπορεί να είναι ακόμα στην ομάδα. Προσπαθούμε να λάβουμε προφυλάξεις για αυτό, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις οκτώ νίκες. Δεν βλέπω μεγάλο πρόβλημα, αλλά διανύουμε μια κακή περίοδο, αυτό είναι γεγονός».

Για την ανάρτηση του Γιαννακόπουλου: «Αύριο το πρωί φεύγουμε για Αθήνα με αεροπλάνο στις 11:50».

