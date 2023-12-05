Κύπελλο: Επική ανατροπή από τον Παναιτωλικό, 3-2 από 0-2 την Atnens Kallithea

Aπίθανη ματσάρα στο Αγρίνιο, «αυτοκτονία» της Athens Kallithea και επική ανατροπή του Παναιτωλικού! Σε μια αναμέτρηση που η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη βρέθηκε στο 50' να προηγείται 2-0, αυτή του Γιάννη Πετράκη κατάφερε να επιστρέψει από την κόλαση και με τρία γκολ σε 28 λεπτά να επικρατήσει 3-2, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Τρομερές στιγμές στο γήπεδο του Αγρινίου με κοντράστ συναισθημάτων και τους παίκτες που βρίσκονταν στον πάγκο του Παναιτωλικού να κάνουν «τρελό» σπριντ για να πανηγυρίσουν το γκολ της νίκης!

Μεγάλος νικητής στην «σκακιέρα» των πάγκων ο Γιάννης Πετράκης, ο οποίος από το 2-0 και μετά κατάφερε να «εξαφανίσει» την Athens Kallithea και να πάρει το 1000% από τους παίκτες που έριξε στο γήπεδο.

Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στο «Γρηγόρης Λαμπράκης» στις 10 Ιανουαρίου 2024, με τον Παναιτωλικό να έχει «βραχύ» προβάδισμα πρόκρισης.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με αρκετές αλλαγές, αλλά το καθιερωμένο 3-4-2-1 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Ο Στεργιάκης στην εστία, με τριάδα στην άμυνα τους Ντουάρτε, Μλάντεν, Στάγιτς και φουλ μπακ τους Μαυρία και Τορεχόν. Μπουζούκης, Ξενιτίδης και Μπαλντασάρα στην τριάδα της μεσαίας γραμμής, ενώ πίσω από τον Πέδρο ήταν ο Ντίας.

Για την Athens Kallithea FC, ο Αλέκος Βοσνιάδης, προτίμησε το 4-2-3-1. Στην εστία ο Βοσνιάδης με τους Ουές, Μεχίας, Βλάχο, και Μανθάτη στην τετράδα της άμυνας. Αμετακίνητη από τα χαφ οι Σίλβα και Ματίγια, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Κυνηγόπουλο, ήταν οι Ντεμέτριους, Μουστακόπουλος και Βασιλόγιαννής.

To ματς:

Με την Athens Kallithea να πιέζει και να έχει την κατοχή άρχισε η αναμέτρηση στο Αγρίνιο. Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφορούσαν την μπάλα με άνεση μπροστά απόν την περιοχή του Στεργιάκη και στο 6' έχασαν την πρώτη καλή στιγμή. Βαθιά μπαλιά από τον Μεχίας, ο Μουστακόπουλος κινήθηκε στην πορεία της μπάλας, έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω με στόχο τον Κυνηγόπουλο, αυτός την «έκοψε» στον Μουστακόπουλο που πλάσαρε, αλλά από πλεονεκτική θέση αστόχησε.

Οι παίκτες του Αλέκου Βοσνιάδη, συνέχισαν να είναι ανώτεροι στον αγωνιστικό χώρο και στο 11' κατέγραψαν ακόμη μια τελική. Ο Ματίγια εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, έφερε «γλυκά» την μπάλα στην περιοχή, αλλά η κεφαλιά του Μεχίας πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Έπειτα από δέκα λεπτά, η Athens Kallithea FC μετουσίωσε την ανωτερότητα της σε προβάδισμα. Ο Ματίγια πάνω από την μπάλα εκτέλεσε φάουλ με οξυδέρκεια, βρήκε τον Μουστακόπουλο στο ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Έλληνα στράικερ να πλασάρει φανταστικά και με πολύ φάλτσο κάνοντας το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να βγει από το «καβούκι» του και στο 33' μετά από πίεση διαρκείας στους αμυντικούς της Athens Kallithea FC, ο Μπαλντασάρα έκλεψε την μπάλα, έκανε το σουτ, αλλά αστόχησε, καθώς αυτή έφυγε μακριά από την εστία.

To ματς στο Αγρίνιο «άναψε» με τους παίκτες να επιδίδονται στο σκληρό παιχνίδι και στο 41' να γίνεται «ροντέο»! Αρχικά ο Παναιτωλικός έφτασε κοντά στο γκολ όταν ο Πέρες πήρε την μπάλα στην περιοχή και επιχείρησε να σουτάρει όμως ο Ουές, πρόλαβε να βάλει το «στοπ».

Στην εξέλιξη τις φάσεις οι φιλοξενούμενοι έφυγαν στην κόντρα με τον Κυνηγόπουλο να πλησιάζει στην περιοχή και να κλείνεται από δυο αμυντικούς του Παναιτωλικού, προσπάθησε να «σκάψει» την μπάλα για την στείλει στα δίχτυα, αλλά αυτή πέρασε πάνω από την εστία με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 1-0 υπέρ της Athens Kallthea FC.

Βλέποντας τον Παναιτωλικό αδρανή επιθετικά, ο Γιάννης Πετράκης, έριξε στο ματς τους Καρέλη και Φρεντ προκειμένου να πάρει η ομάδα του τα ηνία. Αυτό συνέβη αλλά για ένα μόλις τρίλεπτο, καθώς από το 47' και έπειτα, η Athens Kallithea FC, ήταν εκείνη που πήρε ξανά μέτρα στο γήπεδο και δικαιώθηκε.

Κόρνερ του Μουστακόπουλου από τα δεξιά η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής στον Ματίγια που με θαυμάσιο σουτ έκανε το 2-0.

Μάλιστα, τέσσερα λεπτά αργότερα, η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, λίγο έλειψε να δώσει διαστάσεις θριάμβου στο υπέρ της σκορ, όταν ο Μανθάτης με τρομερή ενέργεια πέρασε τον Μπαλντασάρα, γύρισε παράλληλα, αλλά ο επερχόμενος Κυνηγόπουλος δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Αυτό που δεν κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι, το έκανε στο 62' ο Χάρης Μαυρίας για τον Παναιτωλικό. Εκτέλεση κόρνερ από τον Φρεντ, κακή απομάκρυνση διαγώνιο σουτ του έμπειρου μπακ-χαφ και 2-1 για την ομάδα του Αγρινίου που μπήκε ξανά στο ματς.

Το γκολ αυτό έβαλε «φτερά» στα πόδια των γηπεδούχων οι οποίοι μονοπώλησαν το ενδιαφέρον από το σημείο εκείνο και έπειτα. Mε τις κατάλληλες προσθήκες από τον Γιάννη Πετράκη η ομάδα του Αγρινίου, δεν άφησε στιγμή την Athens Kallithea FC να βγει από την περιοχή της και αφού προειδοποίησε με τον Ζοάο Πέδρο στο 75' κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.

Έτσι, 12 λεπτά αργότερα από φάση διαρκείας, ο Μαυρίας έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Τορεχόν με κεφαλιά νίκησε τον Στεργιάκη ισοφαρίζοντας σε 2-2 και βάζοντας «φωτιά» στα τελευταία λεπτά του ματς.

Πριν καν συνειδητοποιήσουν οι παίκτες της Athens Kallithea, τί ακριβώς συνέβη, ήρθε και η μεγάλη ανατροπή! Ο Φρεντ Ντουάρτε, ταλαιπώρησε την άμυνα των φιλοξενούμενων, σούταρε στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι και ο Καρέλης πλάσαρε στην επαναφορά ολοκληρώνοντας τη μυθική ανατροπή του Παναιτωλικού.

MVP: Iδανικά ο κορυφαίος του Παναιτωλικού θα μπορούσε να είναι ο Γιάννης Πετράκης ο οποίος έκανε τρομερά εύστοχες επιλογές, παίρνοντας το 1000% από αυτές. Το «Α και το Ω» σε αυτό ήταν ο Φρεντ Ντουάρτε! Ο Αργεντινός, ήταν απίθανος, αφού από αυτόν ουσιαστικά προέρχονται και τα τρία γκολ των γηπεδούχων, με την εκτέλεση του κόρνερ στο τέρμα του Μαυρία, την πίεση στο γκολ του Τορεχόν και το σουτ που πήγε στο δοκάρι για να κάνει το 3-2 ο Καρέλης.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Δημήτρης Μαλούτας είχε ομολογουμένως πολλή δουλειά στο Αγρίνιο! Σκληρά μαρκαρίσματα, αρκετές κάρτες και στιγμές διένεξης ήταν τα στοιχεία που επικράτησαν, αλλά τα έφερε εις πέρας - και με το παραπάνω - ο Έλληνας ρέφερι.

Διαιτητής: Δημήτριος Μαλούτας

Α' Βοηθός: Θεόδωρος Τζιουβάρας

Β' Βοηθός: Αλέξανδρος Μπαλιάκας

4ος διαιτητής: Κωνσταντίνος Ανδριανός

