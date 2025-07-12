Νέος μνηστήρας για τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «tuttoatalanta», η Αταλάντα παρακολουθεί την περίπτωση του δεξιού μπακ του Παναθηναϊκού και ενδέχεται να κινηθεί αποφασιστικά τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Βαγιαννίδης βρίσκεται στη λίστα και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ φαίνεται πως παρακολουθείται και από αγγλικούς συλλόγους. Ωστόσο, από το «τριφύλλι» δεν υπάρχει πρόθεση να παραχωρηθεί ο νεαρός ακραίος αμυντικός.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Αταλάντα παρακολουθεί προσεκτικά την υπόθεση Βαγιαννίδη και ενδέχεται να κινηθεί πιο αποφασιστικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ο στόχος του συλλόγου είναι να ενισχύσει το δεξί άκρο της άμυνας με έναν νεαρό παίκτη με προοπτική, που θα μπορέσει να εξελιχθεί περαιτέρω υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ίβαν Γιούριτς.

Τις επόμενες ημέρες, ο αθλητικός διευθυντής Ντ’Αμίκο αναμένεται να διερευνήσει το έδαφος με τον αθηναϊκό σύλλογο, ώστε να διαπιστώσει τα περιθώρια και τις οικονομικές απαιτήσεις μιας ενδεχόμενης μεταγραφής. Το «κάστινγκ» της Αταλάντα συνεχίζεται – και ο Βαγιαννίδης είναι το νέο όνομα που μπαίνει στο προσκήνιο

Το ενδιαφέρον της «Ντέα» για τον Έλληνα ακραίο αμυντικό, ο οποίος είναι νεαρός αλλά ήδη διαθέτει διεθνή εμπειρία, δεν είναι μοναδικό: για τον παίκτη ενδιαφέρονται επίσης η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Έβερτον, οι οποίες είναι έτοιμες να μπουν δυναμικά στη διεκδίκηση και ενδεχομένως να περιπλέξουν τα σχέδια της διοίκησης της Αταλάντα».

