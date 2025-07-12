Ποιος τελικός, ποια αγωνία; Η Ίγκα Σβιόντεκ είναι η βασίλισσα και του Wimbledon!

Πραγματοποιώντας μια εμφάνιση μυθικών διαστάσεων, η σπουδαία Πολωνή τενίστρια έκανε «φύλλο και φτερό» την Αμερικανή, Αμάντα Ανισίμοβα, με 2-0 σετ, χωρίς μάλιστα να χάσει ούτε game σε ματς μιας ώρας!

Σαρωτική η Σβιόντεκ που γράφει τη δική της ιστορία στο άθλημα, φτάνοντας πλέον τους 22 τίτλους εκ των οποίων οι έξι είναι Grand Slam. Ιστορική εμφάνιση στον τελικό για την 24χρονη τενίστρια, η οποία έγινε η πρώτη στην Open Era που παίρνει τρόπαιο χωρίς να χάσει ούτε ένα game.

Ασυναγώνιστη από το πρώτο λεπτό η Σβιόντεκ που σε διάστημα 24 λεπτών έκανε τρία break παίρνοντας το σετ με 6-0.

Ίδια κατάσταση και στο δεύτερο σετ, με την τρομερή Πολωνή να σαρώνει ξανά την αντίπαλο της και να φτάνει ακόμη πιο εύκολα στο 6-0 για το δεύτερο σετ που της χάρισε το πρώτο της τρόπαιο στον θεσμό.

A new Wimbledon champion is crowned 🇵🇱



Iga Swiatek defeats Amanda Anisimova 6-0, 6-0 to win the 2025 Ladies' Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/ZnznTxwO5A — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

