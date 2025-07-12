Λογαριασμός
«Βασίλισσα» και του Wimbledon η Σβιόντεκ, δεν έχασε ούτε... game από την Ανισίμοβα

Η σπουδαία Πολωνή τενίστρια, μετέτρεψε σε πάρτι τον τελικό με την Ανισίμοβα την οποία νίκησε άνετα 2-0 σετ (6-0, 6-0) και σήκωσε το 6ο της Grand Slam

Σβιόντεκ

Ποιος τελικός, ποια αγωνία; Η Ίγκα Σβιόντεκ είναι η βασίλισσα και του Wimbledon!

Πραγματοποιώντας μια εμφάνιση μυθικών διαστάσεων, η σπουδαία Πολωνή τενίστρια έκανε «φύλλο και φτερό» την Αμερικανή, Αμάντα Ανισίμοβα, με 2-0 σετ, χωρίς μάλιστα να χάσει ούτε game σε ματς μιας ώρας!

Σαρωτική η Σβιόντεκ που γράφει τη δική της ιστορία στο άθλημα, φτάνοντας πλέον τους 22 τίτλους εκ των οποίων οι έξι είναι Grand Slam. Ιστορική εμφάνιση στον τελικό για την 24χρονη τενίστρια, η οποία έγινε η πρώτη στην Open Era που παίρνει τρόπαιο χωρίς να χάσει ούτε ένα game.

Ασυναγώνιστη από το πρώτο λεπτό η Σβιόντεκ που σε διάστημα 24 λεπτών έκανε τρία break παίρνοντας το σετ με 6-0.

Ίδια κατάσταση και στο δεύτερο σετ, με την τρομερή Πολωνή να σαρώνει ξανά την αντίπαλο της και να φτάνει ακόμη πιο εύκολα στο 6-0 για το δεύτερο σετ που της χάρισε το πρώτο της τρόπαιο στον θεσμό.

