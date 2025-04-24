«Ο Λουτσέσκου από τους πρώτους στόχους για το πόστο του προπονητή στην Ραπίντ Βουκουρεστίου»

Και πάλι ένα δημοσίευμα από τη Ρουμανία θέλει τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι στους στόχους ομάδας της χώρας για την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρεται η Ραπίντ Βουκουρεστίου είναι σε αναζήτηση προπονητή μετά το διαζύγιο που θα υπάρχει με τον Μάριους Σουμουντίτσα και έχει αρχίσει να αναζητά προπονητή για τη νέα σεζόν.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Κρίστι Σαπουνάρου θα μπορούσε να είναι και ενδεχομένως να είναι μια λύση, προσωρινή, για τον πάγκο της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για την έρευνα που έχει ξεκινήσει για τη νέα σεζόν.

Κάπως έτσι μπαίνει το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου στην… εξίσωση, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι και θα μπορούσε να είναι ιδανική λύση.

Ο Λουτσέσκου αλλά και ο Ιορντανέσκου είναι οι δύο προπονητές που θεωρούνται ως οι πρώτοι στόχοι της ομάδας.

