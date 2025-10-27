Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη, δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Ολυμπιακός-ΑΕΚ - Σχολιάζουν ο προπονητής Δημήτρης Καλαϊτζίδης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διεθνή διαιτητή Ηρακλή Τσίκινη.

Έρευνα: Πώς δημιουργήθηκε το αδιέξοδο με τους απλήρωτους ποδοσφαιριστές. Στο studio, ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Ανδρέας Μαλάτος και ο υπεύθυνος Μικτών της ΕΠΣ Αθηνών Δήμος Κασκαντίρης.

Αποκάλυψη: Τι ψάχνει η Δικαιοσύνη στο νέο στοιχηματικό κύκλωμα. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Θέμα: Γιατί το πειθαρχικό δίκαιο αφήνει απροστάτευτους τους διαιτητές. Απαντά ο δικηγόρος Λάκης Σημαιοφορίδης.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

