Μεσοβδόμαδο εξ αναβολής παιχνίδι για τη Stoiximan Super League. Ο Asteras AKTOR φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (18:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), σε αγώνα που ήταν κανονικά προγραμματισμένος για Σάββατο 17 Ιανουαρίου και για τη 17η αγωνιστική.

Η ομάδα της Αρκαδίας υποδέχεται τους πρωταθλητές Ελλάδας σε μια περίοδο έντονης αγωνιστικής πίεσης. Η ήττα με 3-1 από τον Λεβαδειακό την Κυριακή ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, κρατώντας τους «κιτρινομπλέ» μακριά από βαθμολογικό όφελος για ακόμη μία αγωνιστική.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα που είχε δείξει απέναντι στην ΑΕΚ, το συγκρότημα του Μίλαν Ράσταβατς δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια, με τις συνεχόμενες αποτυχίες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο να έχουν φέρει πτώση στην ψυχολογία της ομάδας, αλλά και να την έχουν θέσει σε βαθμολογικό κίνδυνο με μόλις 13 βαθμούς. Το ματς με τους «ερυθρόλευκους» αποτελεί μια ακόμη δύσκολη δοκιμασία, αλλά και ευκαιρία αντίδρασης.

Πέρα από τους τραυματίες Μακέντα και Χαραλαμπόγλου, δεν είναι διαθέσιμοι για τους Αρκάδες οι τιμωρημένοι Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Μούμο και Ιβάνοφ. Από την άλλη, κανονικά βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του ο νεοαποκτηθέντας μεσοεπιθετικός, Στέφαν Μίτροβιτς.

Αναλυτικά η αποστολή: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Σίπτσιτς, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Γκρόζντανιτς, Δεληγιαννίδης, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, ¨Εντερ, Τσίκο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μίτροβιτς.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη σημερινή αναμέτρηση με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, μετά το 1-1 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου κατάφερε να αποφύγει την ήττα στο φινάλε. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να διαχειριστεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η κούραση από το πρόσφατο ταξίδι στο Άμστερνταμ και το επακόλουθο ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ένας παράγοντας που ο τεχνικός των Πειραιωτών πρέπει να υπολογίσει, ωστόσο η ανάγκη για επιστροφή στις νίκες είναι δεδομένη, λόγω του έντονου ανταγωνισμού στην κορυφή. Πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τα δύο ματς με τον Αστέρα στη φετινή σεζόν (2-0 στο πρωτάθλημα, 1-2 στο Κύπελλο).

Ο νεοαποκτηθέντας Κλέιτον βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση. Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Λορέντζο Πιρόλα, που δεν έχουν ξεπεράσει τις ενοχλήσεις, αλλά και ο Ροντινέι για λόγους ξεκούρασης.

Αναλυτικά η αποστολή των «ερυθρόλευκων»: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Μπρούνο, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμη, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Αντρέ Λουίς, Πνευμονίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα ντυθεί στα... ερυθρόλευκα, καθώς το γήπεδο των Αρκάδων πρόκειται να έχει περισσότερους από 3.500 οπαδούς των Πειραιωτών.

Πιθανές 11άδες:

Αsteras AKTOR (Ράσταβατς): Παπαδόπουλος – Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης – Γιαμπλόνσκι, Τσίκο – Καλτσάς, Μπαρτόλο, Κετού – Οκό.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μπρούνο – Μουζακίτης, Σιπιόνι – Λουίς, Τσικίνιο, Μαρτίνς – Ταρέμι.



Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων), Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Αθανάσιος Μπριάκος (Ηπείρου)

