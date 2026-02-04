Με ένα doodle αφιερωμένο στο κέρλιγνκ τιμά η Google τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, γνωστοί και ως Μιλάνο-Κορτίνα 2026, λόγω της τοποθεσίας που διεξάγεται η διοργάνωση.

Το διεθνές αθλητικό γεγονός θα διοργανωθεί μεταξύ 6 και 22 Φεβρουαρίου 2026. Τοποθεσία των Αγώνων είναι η περιοχή του Μιλάνου και της Κορτίνα Ντ'Αμπέτσο στη βόρεια Ιταλία, όπου είχαν διεξαχθεί και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1956.

Η απόφαση ελήφθη στις 24 Ιουνίου του 2019, στην 134η σύσκεψη της ΔΟΕ, στην Λωζάνη της Ελβετίας. Δύο πόλεις είχαν καταθέσει υποψηφιότητα, το Μιλάνο και η Στοκχόλμη.

Το ντεμπούτο του στους Αγώνες κάνει η Χιονοδρομία Βουνού. Τα αθλήματα που θα πραγματοποιηθούν, είναι τα παρακάτω:

Χιονοδρομικά

Αλπικό σκι

Δίαθλο

Χιονοδρομία αντοχής

Ελεύθερο σκι

Άλμα με σκι

Βόρειο σύνθετο

Χιονοσανίδα

Χιονοδρομική Ανάβαση



Ολισθητικά

Έλκηθρο

Λουτζ

Σκέλετον

Παγοδρομίες

Καλλιτεχνική παγοδρομία

Παγοδρομία ταχύτητας

Παγοδρομία μικρής πίστας

Χόκεϊ επί Πάγου

Κέρλινγκ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.