Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το Doodle της Google «παίζει» κέρλινγκ για να τιμήσει τη διοργάνωση

Το διεθνές αθλητικό γεγονός θα διοργανωθεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή μεταξύ 6 και 22 Φεβρουαρίου 2026, στο Μιλάνο και στη Κορτίνα Ντ'Αμπέτσο

Doodle Google

Με ένα doodle αφιερωμένο στο κέρλιγνκ τιμά η Google τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, γνωστοί και ως Μιλάνο-Κορτίνα 2026, λόγω της τοποθεσίας που διεξάγεται η διοργάνωση.

Το διεθνές αθλητικό γεγονός θα διοργανωθεί μεταξύ 6 και 22 Φεβρουαρίου 2026. Τοποθεσία των Αγώνων είναι η περιοχή του Μιλάνου και της Κορτίνα Ντ'Αμπέτσο στη βόρεια Ιταλία, όπου είχαν διεξαχθεί και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1956.

Η απόφαση ελήφθη στις 24 Ιουνίου του 2019, στην 134η σύσκεψη της ΔΟΕ, στην Λωζάνη της Ελβετίας. Δύο πόλεις είχαν καταθέσει υποψηφιότητα, το Μιλάνο και η Στοκχόλμη.

Το ντεμπούτο του στους Αγώνες κάνει η Χιονοδρομία Βουνού. Τα αθλήματα που θα πραγματοποιηθούν, είναι τα παρακάτω:

Χιονοδρομικά

  •  Αλπικό σκι
  •  Δίαθλο
  •  Χιονοδρομία αντοχής
  •  Ελεύθερο σκι
  •  Άλμα με σκι
  •  Βόρειο σύνθετο
  •  Χιονοσανίδα
  •  Χιονοδρομική Ανάβαση


Ολισθητικά

  •  Έλκηθρο
  •  Λουτζ
  •  Σκέλετον

Παγοδρομίες

  •  Καλλιτεχνική παγοδρομία
  •  Παγοδρομία ταχύτητας
  •  Παγοδρομία μικρής πίστας
  •  Χόκεϊ επί Πάγου
  •  Κέρλινγκ
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Google Doodle Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark