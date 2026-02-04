Με ένα doodle αφιερωμένο στο κέρλιγνκ τιμά η Google τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, γνωστοί και ως Μιλάνο-Κορτίνα 2026, λόγω της τοποθεσίας που διεξάγεται η διοργάνωση.
Το διεθνές αθλητικό γεγονός θα διοργανωθεί μεταξύ 6 και 22 Φεβρουαρίου 2026. Τοποθεσία των Αγώνων είναι η περιοχή του Μιλάνου και της Κορτίνα Ντ'Αμπέτσο στη βόρεια Ιταλία, όπου είχαν διεξαχθεί και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1956.
Η απόφαση ελήφθη στις 24 Ιουνίου του 2019, στην 134η σύσκεψη της ΔΟΕ, στην Λωζάνη της Ελβετίας. Δύο πόλεις είχαν καταθέσει υποψηφιότητα, το Μιλάνο και η Στοκχόλμη.
Το ντεμπούτο του στους Αγώνες κάνει η Χιονοδρομία Βουνού. Τα αθλήματα που θα πραγματοποιηθούν, είναι τα παρακάτω:
Χιονοδρομικά
- Αλπικό σκι
- Δίαθλο
- Χιονοδρομία αντοχής
- Ελεύθερο σκι
- Άλμα με σκι
- Βόρειο σύνθετο
- Χιονοσανίδα
- Χιονοδρομική Ανάβαση
Ολισθητικά
- Έλκηθρο
- Λουτζ
- Σκέλετον
Παγοδρομίες
- Καλλιτεχνική παγοδρομία
- Παγοδρομία ταχύτητας
- Παγοδρομία μικρής πίστας
- Χόκεϊ επί Πάγου
- Κέρλινγκ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.