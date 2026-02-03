Eurolegue: Τεράστια ανατροπή και νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81

Μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Telekom Center Athens για να πάρει τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τα κατάφερε, χάρη σε μία φοβερή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και κάποιες τρομερές επιθέσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα. Με τον Κώστα Σλούκα σε φοβερή μέρα, τον Φαρίντ να θυμάται σε κάποιες στιγμές τις πρώτες του εμφανίσεις με τα πράσινα, αλλά και τους Οσμάν, Χουάνσο και Γκραντ καίριους και εύστοχους όταν έπρεπε, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέτυχε την πιο σημαντική νίκη της χρονιάς, για πολλούς και διάφορους λόγους, τους οποίους όλοι όσοι ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό γνωρίζουν.

Στην επόμενη, 27η αγωνιστική και δεύτερη της «διαβολοβδομάδας», ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι (05/02, 21:30) κι αν επικρατήσει, θα έχει ανακάμψει για τα καλά στην Euroleague.

To ματς

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε από τον Μάριο Χεζόνια με σουτ τριών πόντων, ενώ ο Όσμαν με μακρινό δίποντο έγραψε το 2-3. Ο Κροάτης έβαλε κι άλλο τρίποντο, με τον Οκέκε να κάνει το ίδιο, και τον Σορτς να σκοράρει με συνεχόμενα φλόουτερ στην άλλη πλευρά (6-9). Ο Αμπάλδε συνέχισε τα αμαρκάριστα και εύστοχα μακρινά σουτ των Μαδριλένων (6-12), με τον Σορτς να συνεχίζει το καλό του επιθετικό ξεκίνημα και να μειώνει από μέση απόσταση σε 8-12. Ο Χεζόνια ήταν «καυτός» στα πρώτα λεπτά και ευστόχησε σε δύσκολο σουτ, με τον Χουάντσο να πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού για το 11-14. Ο Καμπάτσο απάντησε μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Ταβάρες, ενώ ο Αμπάλδε με νέο τρίποντο έγραψε το 11-22. Το λάθος του Όσμαν έφερε τρανζίσιον και κάρφωμα του Γκαρούμπα, με τον Τούρκο να μειώνει από τη γραμμή σε 13-24. Ο Σλούκας με γκολ φάουλ έγραψε το 16-26 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Σλούκας με τρίποντο έκανε μονοψήφια τη διαφορά (19-28), όμως ο Λάιλς με σουτ μέσης απόστασης και ο Πρότσιντα με τρεις βολές έγραψαν το 19-33. Ο Μήτογλου έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό με ωραία κίνηση (21-33), με τον Γκραντ να βάζει συνεχόμενους πόντους για το 25-33. Ο Σλούκας πέτυχε τρομερό γκολ φάουλ, πριν σκοράρει ξανά για το 29-35. Ο Σορτς πήρε την σκυτάλη και ευστόχησε από μέση απόσταση παίρνοντας και το φάουλ (32-37), με τον Λεν να απαντάει με δικό του γκολ φάουλ για το 32-40. Μετά από συνεχόμενες βολές και από τις δύο πλευρές, το σκορ του ημιχρόνου διαμορφώθηκε σε 36-44.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με χουκ του Χολμς σε μις ματς με τον Καμπάτσο (38-44), πριν ο Όσμαν ευστοχήσει σε τρίποντό για το 41-44. Ο ίδιος με κλέψιμο και λέι απ έφερε το ματς στον πόντο (43-44), πριν ο Σλούκας με τον Οκέκε ανταλλάξουν τρίποντα για το 46-47. Ο Λεν πήγε στις βολές και τις έβαλε, με τον Καμπάτσο να ευστοχεί σε δύο ακόμη για το 48-51. Ο Λεν πήγε στο καλάθι και κάρφωσε (50-55), με τον Όσμαν να απαντάει με τρίποντο για το 53-55. Ο Γκραντ ισοφάρισε με δύσκολο λέι απ (55-55), με τον Γκαρούμπα να δίνει προβάδισμα στη Ρεάλ με φόλοου για το 55-57. Ο Σλούκας με αδιανόητο τρίποντο διαμόρφωσε το 60-61 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Χουάντσο έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο (63-61), πριν ο Γκραντ ευστοχήσει σε ένα ακόμη για το 66-61. Ο Γιουλ έδωσε ανάσα στη Ρεάλ με μεγάλο σουτ (66-64), ενώ έβαλε μία βολή μετά από τεχνική ποινή στον Όσμαν για το 66-65. Ο Φαρίντ με απίθανο κάρφωμα και ο Γκραντ με δύσκολο σουτ έγραψαν το 70-65. Ο Λεν έδωσε ένα δύσκολο καλάθι στη Ρεάλ (73-69), πριν βάλει 2/4 βολές για το 73-71. Ο Ουκρανός σέντερ συνέχισε το εξαιρετικό του παιχνίδι και ισοφάρισε από κοντά (73-73), με τον Φαρίντ να γράφει με φόλοου το 75-73. Ο Καμπάτσο έδωσε συνέχεια στο θρίλερ με λέι απ (75-75), με τον Σλούκα να κάνει λάθος σε κρίσιμη επίθεση. Ο Λεν έβαλε κάρφωμα και φάουλ, με τον Σλούκα να σκοράρει με λέι απ, τον Χουάντσο να κλέβει και να εκτελεί εύστοχα τρίποντο για το 80-78. Ο Χεζόνια πέτυχε γκολ φάουλ μετά από κακή αντίδραση του Γκραντ (80-81), ο οποίος πήρε το… αίμα του πίσω με το νικητήριο καλάθι για το 82-81.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 36-44, 60-61, 82-81

