Asteras AKTOR: Ο Γιώργος Μποροβήλος ανακοίνωσε Κόλμαν

Ο Σάββας Παντελίδης αποτελεί παρελθόν από τον Asteras AKTOR, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα από το ξεκίνημα της σεζόν. Ο Κρις Κόλμαν είναι μια ανάσα πριν αναλάβει τους Αρκάδες, με κάποιες λεπτομέρειες μόνο να μένουν να διευθετηθούν.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Μποροβήλος, μιλώντας στην ΕΡΑ Σπορ επιβεβαίωσε για τον Ουαλό τεχνικό λέγοντας πως η συμφωνία θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

«Απ' ότι φαίνεται ναι, εκεί οδηγούνται τα πράγματα, υπάρχει μια συμφωνία που θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, πρέπει να πάμε γρήγορα στην επόμενη μέρα, η διακοπή της Εθνικής βοηθάει τον νέο προπονητή να γνωρίσει πρόσωπα και καταστάσεις, για να προετοιμαστεί η ομάδα για το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Αστέρα.

